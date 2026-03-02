Ich halte mich an die Regel: Tagesthemen-Star Jessy Wellmer bedauert Hundeverbot beim NDR

Jessy Wellmer hat ein Problem, das wohl viele Hundebesitzerinnen und -besitzer kennen: Die "Tagesthemen"-Moderatorin darf ihre geliebte Labradoodle-Hündin nicht mit ins Büro bringen. Warum sie das schade findet, verrät sie in einem Interview.
Jessy Wellmer (46) bedauert, dass sie ihre Labradoodle-Hündin Juni nicht in den Newsroom der "Tagesthemen" mitbringen kann. Die Moderatorin erzählte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ich würde den Hund sehr gerne mit zur Arbeit nehmen, aber beim NDR sind Hunde verboten. Und ich halte mich an die Regel."