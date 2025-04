Ich hätte sterben können: Darren Hayes: Savage-Garden-Sänger hatte einen schrecklichen Unfall

Popsänger Darren Hayes teilt erschreckende Neuigkeiten mit seinen Fans: Der Musiker hatte einen Unfall. "Ich hätte sterben können, wenn ich in einer anderen Position gelandet wäre", so Hayes.

Darren Hayes (52) hat seinen "schrecklichen Unfall" öffentlich gemacht. Der ehemalige Sänger der australischen Popband Savage Garden teilt nun ein beunruhigendes Statement auf Instagram. Am 17. März, genau zwei Monate nach dem Tod seiner Mutter, habe er einen "schrecklichen Unfall" gehabt: Nachdem Hayes aus dem Bett aufgestanden war, brach er "dreimal zusammen".

"Die stumpfe Gewalteinwirkung war so stark, dass mein linker Kieferknochen in zwei Teile zerbrach. Als ich aufwachte, lag ich in einer Blutlache, hatte schreckliche Schmerzen in der linken Kopfhälfte und neun Zähne waren zerschmettert", berichtet der 52-Jährige. Glücklicherweise wurde der Musiker gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, "wo man schnell gehandelt hat. Ich hätte sterben können, wenn ich in einer anderen Position gelandet wäre."

Lesen Sie auch

Darren Hayes befindet sich weiterhin in Behandlung

Hayes habe sich daraufhin einer Notoperation unterziehen müssen, bei der seine Kieferknochen mit einer Titanspange verbunden wurden. Sein Mund sei nun "für mindestens acht Wochen verdrahtet". Der Sänger betont: "Ich befinde mich in unglaublicher Behandlung. Ich habe einen hervorragenden Kardiologen und Kieferchirurgen, und wir versuchen herauszufinden, wie und warum ich in Ohnmacht gefallen bin." Schon vor dem Sturz habe er an Schwindelgefühlen und Ohnmachtsanfällen gelitten. Sein Herz und seine Arterien seien allerdings unauffällig, auch ein Hirntumor könne ausgeschlossen werden. Zudem betont Hayes, weder Alkohol noch Drogen zu konsumieren.

Hinter dem Musiker liegen schwere Zeiten

Hayes habe versucht, das Geschehene für sich zu behalten, "aber meine lange Genesungsphase macht es einfacher, die Wahrheit zuzugeben". Ihm sei es wichtig gewesen, seinen Fans zu erklären, warum er in der kommenden Zeit kaum aktiv sein werde. "Ich liebe euch, Leute. Ich bin so dankbar, dass ich am Leben bin, und jeden Tag werde ich stärker", zeigt sich Hayes optimistisch.

Trotz alledem gesteht der Sänger: "Nachdem ich eine brutale Scheidung überlebt habe, meine Mutter verloren habe, erfahren habe, dass mein Vater gestorben ist, und dann das hier, habe ich Momente tiefer Traurigkeit erlebt." Er sei aber ein "Überlebenskünstler" und fange grade an, rund einen Monat nach seinem Unfall, sich "besser zu fühlen".

In den 90ern wurde er weltberühmt

1993 gegründet, feierten Darren Hayes und Daniel Jones (53) als Pop-Duo Savage Garden mit Songs wie "Truly Madly Deeply" und "I Want You" große Erfolge. 2001 trennten sich die Musiker - nach Angaben von Hayes, weil Jones das Leben im Rampenlicht nicht mochte. Seither ist der Australier als Solo-Künstler unterwegs. Privat war er zweimal verheiratet: Von 1994 bis 2000 war Hayes mit dem Visagisten Colby Taylor liiert. Sechs Jahre später gab er dem Regisseur Richard Cullen (54) das Jawort - im vergangenen Jahr folgte die Scheidung.