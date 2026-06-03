Ich habe zweimal am Tag trainiert: Robert Pattinson kontert Kritik an seinem Batman-Körper

Robert Pattinson wehrt sich gegen Kritik an seinem Körper in "The Batman" und betont, intensiv trainiert zu haben. Zugleich erklärt er, wie eigene Aussagen die Debatte befeuerten und spricht über den Fitnessdruck in Hollywood.
Robert Pattinson (40) hat sich gegen Kritik an seinem Körperbau in "The Batman" zur Wehr gesetzt. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" stellte der Schauspieler klar, dass er sich intensiv auf die Rolle vorbereitet habe. Dabei widersprach er deutlich dem Vorwurf, er habe nicht ausreichend trainiert: "Alle sagten so etwas wie: 'Du hast überhaupt nicht trainiert.'" Tatsächlich habe er während der Dreharbeiten ein strenges Fitnessprogramm absolviert. "Selbst danach sehe ich immer noch so aus, als hätte ich nichts getan. Ich habe zweimal am Tag trainiert, so gegen drei Uhr morgens", erklärte Pattinson.