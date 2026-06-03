Ich habe zweimal am Tag trainiert: Robert Pattinson kontert Kritik an seinem Batman-Körper

Robert Pattinson wehrt sich gegen Kritik an seinem Körper in "The Batman" und betont, intensiv trainiert zu haben. Zugleich erklärt er, wie eigene Aussagen die Debatte befeuerten und spricht über den Fitnessdruck in Hollywood.

Robert Pattinson (40) hat sich gegen Kritik an seinem Körperbau in "The Batman" zur Wehr gesetzt. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" stellte der Schauspieler klar, dass er sich intensiv auf die Rolle vorbereitet habe. Dabei widersprach er deutlich dem Vorwurf, er habe nicht ausreichend trainiert: "Alle sagten so etwas wie: 'Du hast überhaupt nicht trainiert.'" Tatsächlich habe er während der Dreharbeiten ein strenges Fitnessprogramm absolviert. "Selbst danach sehe ich immer noch so aus, als hätte ich nichts getan. Ich habe zweimal am Tag trainiert, so gegen drei Uhr morgens", erklärte Pattinson.

Den Ursprung der Kritik sieht der Brite auch in eigenen Aussagen aus früheren Interviews. Rückblickend räumt er ein: "Ich denke mir, es liegt einfach daran, dass ich einst in einem Interview gesagt habe, dass Sport uncool sei. Ich wollte cool klingen!"

Er trainiert für "The Batman: Part II"

Für die Fortsetzung von "The Batman" hat Pattinson bereits mit dem Training begonnen. Wie er dem Magazin weiter erzählte, hat er sich in seinem Haus in Beverly Hills sogar einen eigenen Fitnessraum eingerichtet, um für die anstehenden Dreharbeiten in Form zu kommen. Über seinen konkreten Drehplan scheint der Schauspieler jedoch noch nicht vollständig informiert zu sein.

Mit einem Augenzwinkern berichtete er von einem Gespräch mit einem Stuntman: "Ich habe erst neulich von dem Stuntman gehört. Er sagte: 'Es gibt elf Wochen Nachtschichten.'" Seine spontane Reaktion darauf sei entsprechend überrascht ausgefallen: "Ich dachte nur: 'Wie bitte?' Ich sagte: 'Mir hat noch nicht mal jemand einen Zeitplan geschickt'", witzelte Pattinson. "The Batman: Part II" wird erneut von Regisseur Matt Reeves (60) inszeniert und soll am 1. Oktober 2027 in die Kinos kommen.

Robert Pattinson äußerte Kritik an Hollywood

Pattinson hat sich bereits mehrfach kritisch zu den Körperidealen in Hollywood geäußert. So bezeichnete er es 2023 in einem Interview mit "The Standard" als "verrückt", dass von Schauspielern für Rollen ein intensives Training erwartet werde.

Zugleich warnte er vor den möglichen Folgen, sich dafür unter Druck zu setzen. "Es ist sehr, sehr leicht, in dieses Muster zu verfallen - selbst wenn man nur auf seine Kalorienzufuhr achtet, macht es außerordentlich süchtig - und man merkt erst, wie heimtückisch es ist, wenn es schon zu spät ist", erklärte der Schauspieler.

Großes Jahr für Pattinson

Dem Briten steht ein ereignisreiches Jahr bevor. Im Frühjahr kam "The Drama" in die Kinos, in dem er gemeinsam mit Zendaya (29) vor der Kamera stand. In Christopher Nolans (55) "Die Odyssee" ist Pattinson als Antinous zu sehen. Zudem spielt er in "Dune: Part Three" den Bösewicht Scytale. In "Here Comes the Flood" ist er an der Seite von Denzel Washington (71) zu sehen, während er in "Primetime" den Fernsehmoderator Chris Hansen (66) verkörpert.