Ich habe ständig Nein gehört: Herzogin Meghan: Sommersprossen waren Hürde für ihre Karriere

Überraschung für die Fans Michael Bully Herbig: Zum Geburtstag gibt es das "Manitu 2"-Plakat

Michael Bully Herbig feiert am 29. April seinen 57. Geburtstag - das größte Geschenk machte er zu diesem Anlass allerdings seinen vielen Fans: Denn er gab als besondere Überraschung das Filmplakat zu "Das Kanu des Manitu" preis. Die Western-Persiflage-Fortsetzung kommt am 14. August in die Kinos.