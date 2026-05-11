Ich habe so viel mehr zu bieten: Brooke Shields fühlt sich mit 60 sexier als je zuvor

Mit 60 Jahren fühlt sich Brooke Shields selbstbewusster und sexier denn je. Im Podcast "I Changed My Mind" spricht die Schauspielerin über Altern, Menopause - und warum Frauen über 40 endlich sichtbar werden müssen.

Brooke Shields ist 60 Jahre alt - und hat sich offenbar noch nie wohler gefühlt in ihrer Haut. In der neuesten Folge des Netflix-Vodcasts "I Changed My Mind with Dan Souza" sprach die Schauspielerin und Unternehmerin über eines der nach wie vor hartnäckigsten Tabus in der Unterhaltungs- und Beautybranche: das Älterwerden als Frau.

Moderator Dan Souza fragte Shields laut "People" nach ihrer Haarpflegelinie Commence, die sie speziell für Frauen über 40 entwickelt hat. Shields sprach daraufhin darüber, das Gefühl zu haben, nach der Menopause nicht mehr denselben Wert als Frau zu haben. "Ich dachte: Das ist absurd. Ich fühle mich heute sexier als in meinen Teenager-Jahren, und ich habe so viel mehr zu bieten."

"Warum dürfen Frauen nicht sie selbst sein?"

Die Frage, die sie dabei am meisten beschäftigt, ist keine kosmetische, sondern eine gesellschaftspolitische: "Warum dürfen Frauen nicht vollständig sie selbst sein? Warum ist das für so viele Branchen so bedrohlich?" Weiter erklärte die Schauspielerin, dass sie der Lebensphase rund um die Menopause mehr Leichtigkeit geben wolle: "In diesem Abschnitt eines Frauenlebens sollte Leichtigkeit herrschen. Stattdessen hört man: 'Ach, du bist also in den Wechseljahren' oder 'Du hattest eine gute Zeit.'"

Im Podcast brachte Shields auch das auf den Punkt, was viele Frauen in dieser Lebensphase empfinden, aber selten so formulieren: "Das Wort 'empowered' wird viel benutzt. Aber wenn man wirklich versteht, wie es sich anfühlt, in dieser Phase des Lebens zu sein und dabei unangreifbar zu sein - dann muss man sich nicht kleiner machen."