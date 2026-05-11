Ich habe so viel mehr zu bieten: Brooke Shields fühlt sich mit 60 sexier als je zuvor

Mit 60 Jahren fühlt sich Brooke Shields selbstbewusster und sexier denn je. Im Podcast "I Changed My Mind" spricht die Schauspielerin über Altern, Menopause - und warum Frauen über 40 endlich sichtbar werden müssen.
Brooke Shields ist 60 Jahre alt - und hat sich offenbar noch nie wohler gefühlt in ihrer Haut. In der neuesten Folge des Netflix-Vodcasts "I Changed My Mind with Dan Souza" sprach die Schauspielerin und Unternehmerin über eines der nach wie vor hartnäckigsten Tabus in der Unterhaltungs- und Beautybranche: das Älterwerden als Frau.