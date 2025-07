Ich habe Hunderte von Songs gemacht: Musikproduzent Benny Blanco erkennt seine eigenen Songs nicht

1 Benny Blanco produzierte unter anderem Songs für Maroon 5 und Katy Perry. Foto: ActionPress/Kathy Hutchins/Hutchins Photo/Newscom

Benny Blanco ist seit mehr als 15 Jahren als Musikproduzent tätig und arbeitete an Hits wie "Moves Like Jagger "und "California Gurls" mit. Seine eigenen Songs erkennt der Verlobte von Selena Gomez dennoch nicht immer sofort.











Benny Blanco (37) hat verraten, dass er hin und wieder seine eigenen Songs nicht erkennt. Der Musikproduzent ist seit mehr als 15 Jahren in der Branche tätig. Kein Wunder also, dass ihm manche Projekte nicht mehr präsent sind. "Manchmal bin ich im Restaurant und denke: 'Oh mein Gott, dieser Song ist so gut.' Und dann suche ich ihn mit Shazam, und dann ist es mein eigener Song", erzählt er im Podcast "Therapuss with Jake Shane". Shazam ist eine App, die Songs erkennt, indem sie eine kurze Audioaufnahme analysiert.