Ich habe auf meinen Körper vertraut: Lili Reinhart macht Endometriose-Diagnose öffentlich

Schauspielerin Lili Reinhart leidet an Endometriose. Die Diagnose machte die US-Amerikanerin auf Instagram bekannt und teilte intime Einblicke in die Untersuchungen. Der "Riverdale"-Star erhielt die Diagnose erst nach eigenem Drängen auf Untersuchungen.
Die US-Schauspielerin Lili Reinhart (29) leidet an Endometriose. Der "Riverdale"-Star teilte private Bilder von den Untersuchungen im Krankenhaus, um mehr Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen. "Ich bin froh, dass ich auf meinen Körper vertraut und auf mein Bauchgefühl gehört habe, und werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass andere das Gleiche tun", so die Darstellerin auf Instagram.