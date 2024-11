Ich hab tierisch Bock zu spielen: Sarah Connor kündigt Album und Arena-Tour für 2026 an

Die Veröffentlichung ihrer letzten beiden Studioalben liegt schon einige Jahre zurück: 2015 erschien mit "Muttersprache" das erste deutschsprachige Album von Sarah Connor (44), 2019 folgte "Herz Kraft Werke". Nun hat die Sängerin ein neues Album samt großer Arena-Tour für 2026 angekündigt. Der Veranstalter Semmel Concerts meldete am Dienstag (12. November), dass "Deutschlands Soul-Queen" übernächstes Jahr auf Tournee gehen und mit neuen Songs auf die Bühne zurückkehren werde.

Vorverkauf für Arena-Tour startet

Der Vorverkauf für die neuen Termine startet am 13. November als Pre-Sale bei Eventim und allgemein an allen Vorverkaufsstellen am 15. November. Das erste Konzert der Arena-Tour ist für 13. März 2026 in Kiel geplant, es folgen Konzerte in Berlin, Hamburg, Bremen, Leipzig, Erfurt, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart, Köln, Hannover, Wien, München, Zürich und Mannheim. Einen vorfreudigen Post zu den Tour-Daten veröffentlichte die Sängerin selbst auf ihrem Instagram-Profil.

"Ich bin tierisch gespannt, wie ihr die neuen Songs findet, ob ihr die genauso fühlt", wendet sich Sarah Connor zudem in einem Reel an ihre Fans und Follower auf der Social-Media-Plattform. Im Moment sei sie in den letzten Zügen der Fertigstellung ihres neuen Albums. "Ich hab tierisch Bock zu spielen."

2025 nochmal auf "My favorite Songs"-Tour

Sarah Connors Fans müssen aber nicht bis 2026 warten, um ihr Idol live zu sehen: Ende September hatte sie erst die Fortsetzung ihrer "My favorite Songs"-Tour für 2025 angekündigt. Auch die "My favorite Songs Part II"-Tour wird sich aus einer kleinen Anzahl an Sommerkonzerten zusammensetzen, die unter freiem Himmel in meist kleineren Locations veranstaltet werden.

Das Auftaktkonzert spielt Sarah Connor am 6. Juni im Wertwiesenpark in Heilbronn, Baden-Württemberg. Weiter geht es am 21. Juni auf dem Mehrzweckgelände Tannenhausen im ostfriesischen Aurich. Ihren Auftritt am 28. Juni dürfen die Fans im Ehrenhof der Barockresidenz Schloss Rastatt, Baden-Württemberg, genießen. Einen Tag später, am 29. Juni, gastiert die Sängerin im Stadionpark in Nürnberg.

Den kompletten Juli und fast den ganzen August gibt es keines ihrer kleinen Open-Airs. Weiter geht es am 28. August auf dem Flugplatz Bad Kissingen in Bayern. Am Tag danach, dem 29. August, performt Sarah Connor ihre Lieblingslieder im Ravensberger Park in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen. Das große Finale der kleinen, feinen Tournee durch die eher seltener bespielten Locations findet am 11. September in der Strand-Arena Timmendorf am Timmendorfer Strand statt.