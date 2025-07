Menowin Fröhlichs (37) Ex Senay Fröhlich (34) hat sich zur Trennung von ihrem Ehemann geäußert. Nach 14 Jahren Beziehung und fünf gemeinsamen Kindern trennten sich die beiden vor rund drei Monaten. Im RTL-Interview nennt die 34-Jährige nun den ausschlaggebenden Grund.

"Er hat zu meinen Kindern gesagt, er wolle spazieren gehen. Ich habe ihn dann angerufen und da sagte er mir, er wolle noch einkaufen gehen und dann zurückkommen. Aber er kam nicht mehr zurück", erinnert sie sich. Zwei Tage lang sei das Handy des ehemaligen "DSDS"-Kandidaten anschließend ausgeschaltet gewesen. Schließlich habe er sich aus einem Krankenhaus gemeldet - er war bewusstlos auf der Straße gefunden worden. Nach nur einem Tag habe er sich selbst entlassen. "Er kam dann aber nicht mehr nach Hause zurück, sondern ist in eine Ferienwohnung gegangen. Nach diesem Vorfall war die Beziehung für mich definitiv beendet", so Fröhlich.

Senay Fröhlich: "Er hatte einen Kontrollwahn"

Dass ihre Beziehung nach 14 Jahren, davon sechs Jahre als Ehepaar, enden würde, habe sich bereits Wochen zuvor angedeutet. "Er hat mir dauernd irgendwelche Sachen unterstellt, zum Beispiel, dass ich was mit anderen Männern hätte. Er hatte einen Kontrollwahn", sagt Fröhlich.

Rückblickend ist ihr klar: Sie hätte früher einen Schlussstrich ziehen müssen. "Dadurch, dass er mich während der Beziehung immer klein gemacht hat, hatte ich leider nicht genug Selbstbewusstsein, um eine Trennung durchzuziehen. Jetzt bin ich aber froh, dass ich von ihm losgekommen bin", gibt Fröhlich offen zu. Sie wisse, dass ihr Ex kein schlechter Mensch sei. "Aber wenn er gewisse Dinge zu sich genommen hat, dann hat er sich verändert."

Menowin Fröhlich zeigte sich bereits mit einer neuen Frau

Für die Kinder bleibt der Kontakt zwischen Menowin Fröhlich und seiner Ex-Frau Senay Fröhlich bestehen - doch harmonisch sei das Verhältnis nicht. "Aber da gibt es zwischen uns auch Unstimmigkeiten", verrät Fröhlich. Auch dass sich ihr Ex bereits mit einer Frau im Netz präsentierte, ging an der 34-Jährigen nicht vorbei: "Ich fühle mich gedemütigt, weil er mit allem an die Öffentlichkeit gegangen ist." Die vermeintlich neue Partnerin kenne sie zwar nicht persönlich, sei sich aber sicher: "Ich weiß zu hundert Prozent, dass er mich vor neun Jahren schon mit ihr betrogen hat."

Doch damit nicht genug: Fröhlich vermutet auch, dass ihr Mann und die unbekannte Frau schon vor der Trennung wieder Kontakt hatten. "Für mich haben die beiden Ehebruch begangen." Ein Liebes-Comeback mit ihrem Mann schließe Fröhlich aus: "Die Scheidungsgespräche laufen schon." Sie wünsche sich jedoch, dass ihr Ex-Partner "endlich sein Leben auf die Reihe bekommt".