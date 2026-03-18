Ich freue mich riesig darauf: Robbie Williams tourt wieder durch Australien und Neuseeland

Große Bühnen, weite Wege, viele Fans: Robbie Williams hat eine neue Tournee durch Australien und Neuseeland angekündigt. Insgesamt sieben Konzerte sind geplant.

Robbie Williams hat seine Australien- und Neuseeland-Tournee für November 2026 angekündigt. Der britische Superstar wird insgesamt sieben Konzerte geben, wie er am Dienstag unter anderem auf Instagram bekannt gab. Die Konzertreihe startet am 7. November in Adelaide, gefolgt von weiteren Australien-Shows in Melbourne, Sydney, Newcastle und Brisbane. Zum Schluss folgen am 24. und 28. November zwei Konzerte in Neuseeland: in Auckland und Christchurch.

"Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen" "Australien und Neuseeland haben schon immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Seit meinen ersten Solo-Tourneen habt ihr mich mit offenen Armen empfangen und mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein", sagte der ehemalige Take-That-Sänger in einem Statement. "Ich freue mich riesig darauf, im November für die 'Britpop World Tour' zurückzukommen. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen." Zuletzt reiste Robbie Williams mit seiner Ehefrau Ayda Field (46) nach Australien, um bei der Silvesterfeier 2024/25 vor dem Sydney Opera House als Headliner aufzutreten.

Ende Februar kündigte der Brite außerdem bereits eine große Südamerika-Tour an, die ihn im September durch Kolumbien, Peru, Chile, Argentinien, Mexiko und Brasilien führen wird.

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte Robbie Williams sein neues Album "Britpop" - eine Hommage an die Britpop-Ära der 90er-Jahre. Es enthält Kollaborationen mit Chris Martin (49) von Coldplay, Gaz Coombes (50) von Supergrass, Black-Sabbath-Legende Tony Iommi (78) und Take-That-Mitbegründer Gary Barlow (55). Wenig überraschend stieg das Album in Großbritannien direkt auf Platz 1 der Charts ein.