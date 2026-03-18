Ich freue mich riesig darauf: Robbie Williams tourt wieder durch Australien und Neuseeland

Große Bühnen, weite Wege, viele Fans: Robbie Williams hat eine neue Tournee durch Australien und Neuseeland angekündigt. Insgesamt sieben Konzerte sind geplant.
Robbie Williams hat seine Australien- und Neuseeland-Tournee für November 2026 angekündigt. Der britische Superstar wird insgesamt sieben Konzerte geben, wie er am Dienstag unter anderem auf Instagram bekannt gab. Die Konzertreihe startet am 7. November in Adelaide, gefolgt von weiteren Australien-Shows in Melbourne, Sydney, Newcastle und Brisbane. Zum Schluss folgen am 24. und 28. November zwei Konzerte in Neuseeland: in Auckland und Christchurch.