Ich esse eigentlich kaum: Machine Gun Kelly offenbart ungewöhnliche Ernährung

Machine Gun Kelly hat seine Fans mit einem ungewöhnlichen Geständnis in Sorge versetzt. "Ich esse eigentlich kaum", erklärte er. Im Netz hagelte es daraufhin Kritik.
Machine Gun Kelly (35) hat seine Fans mit einem Geständnis über seine Essgewohnheiten geschockt. In einem Livestream erklärte der Musiker: "Ich esse eigentlich kaum. Ich trinke nur viel Wasser." Als jemand aus der Runde nachfragte, bestätigte er, dass er fastet. Wäre er nicht dabei gewesen, hätte sein Abendessen "wahrscheinlich" nur aus Wasser statt aus einem Burger bestanden.