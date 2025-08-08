Ich esse eigentlich kaum: Machine Gun Kelly offenbart ungewöhnliche Ernährung

Machine Gun Kelly (35) hat seine Fans mit einem Geständnis über seine Essgewohnheiten geschockt. In einem Livestream erklärte der Musiker: "Ich esse eigentlich kaum. Ich trinke nur viel Wasser." Als jemand aus der Runde nachfragte, bestätigte er, dass er fastet. Wäre er nicht dabei gewesen, hätte sein Abendessen "wahrscheinlich" nur aus Wasser statt aus einem Burger bestanden.

"Aber wie geht das? Fühlst du dich nie schwach oder wird dir nie schwindelig?", fragte einer der Männer. "Ja, manchmal. Ich esse ein paar Mal pro Woche etwas", gab Machine Gun Kelly zu. Dann gebe es bei ihm "Knochenbrühe mit Kimchi und Sauerkraut". Darauf greife er wegen der enthaltenen Probiotika zurück. "Wenn man diese Wasserfasten-Kuren macht, ist das Verrückte daran, dass dabei auch alle guten Bakterien im Körper abgetötet werden, deshalb muss man Probiotika zu sich nehmen", erklärte er. Manchmal trinke er Kokosnusswasser und Selleriesaft. Auch Kaffee und Zigaretten zählt er zu seiner Ernährung.

Fans weisen auf problematisches Essverhalten hin

Unter dem Ausschnitt aus dem Livestream kritisierten einige Personen sein Essverhalten. "Stell dir vor, du rauchst Zigaretten und erklärst gleichzeitig, dass du deinem Körper nichts Schlechtes tun willst", lautete ein Kommentar. "Heute habe ich herausgefunden, dass MGK eine Essstörung hat", schrieb ein weiterer User. Auch andere machten sich Sorgen um ihn und wiesen auf eine fehlende ausgewogene Ernährung hin.

Zuletzt hatte sich Machine Gun Kelly 2020 zu seinen Essgewohnheiten geäußert. Im Gespräch mit dem Radiosender "104.3 The Shark" erklärte er, Megan Fox (39) habe ihm geholfen, sich gesünder zu ernähren. Zuvor habe er viel Fast-Food zu sich genommen. "Sie ernährt sich sehr gesund. Alles auf ihrem Speiseplan ist glutenfrei und aus biologischem Anbau", sagte er zur Ernährung seiner Ex-Verlobten.