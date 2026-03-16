Als Sängerin AnNa R. am 16. März 2025 tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, war die Bestürzung in ganz Deutschland groß. Auch Peter Plate lässt der Verlust seiner früheren Rosenstolz-Kollegin bis heute nicht los - noch immer kreisen seine Gedanken um sie und viele offene Fragen.
Zum ersten Todestag von AnNa R. (1969-2025) hat sich ihr ehemaliger Rosenstolz-Partner Peter Plate (58) mit bewegenden Worten zu Wort gemeldet. Am Montagmittag veröffentlichte der Musiker auf seinem Instagram-Account ein längeres Statement.