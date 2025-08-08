Ich brauche die Maus als Glücksbringer: Florian Silbereisen wünscht der Maus gute Besserung

Nach dem Brandanschlag auf die Maus-Kultfigur in Köln sendet Florian Silbereisen nun Genesungswünsche. Der Showmaster freut sich auf seine Premiere bei "Die große Maus-Show" und hofft, dass die Maus bald wieder an ihrem Platz steht - als Glücksbringer für ihn und Millionen Fans.
Die ikonische Maus ist verletzt - nach einem Brandanschlag im Juli in der Kölner Innenstadt wurde die Kultfigur inzwischen abgebaut und befindet sich nun "im Krankenhaus" zur Reparatur. Ihre vielen kleinen und großen Fans leiden mit, und auch eine besondere prominente Stimme meldet sich zu Wort.