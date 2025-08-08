Ich brauche die Maus als Glücksbringer: Florian Silbereisen wünscht der Maus gute Besserung

Nach dem Brandanschlag auf die Maus-Kultfigur in Köln sendet Florian Silbereisen nun Genesungswünsche. Der Showmaster freut sich auf seine Premiere bei "Die große Maus-Show" und hofft, dass die Maus bald wieder an ihrem Platz steht - als Glücksbringer für ihn und Millionen Fans.

Die ikonische Maus ist verletzt - nach einem Brandanschlag im Juli in der Kölner Innenstadt wurde die Kultfigur inzwischen abgebaut und befindet sich nun "im Krankenhaus" zur Reparatur. Ihre vielen kleinen und großen Fans leiden mit, und auch eine besondere prominente Stimme meldet sich zu Wort.

Florian Silbereisen braucht die Maus als "Glücksbringer"

Moderator und Schauspieler Florian Silbereisen, der ab 30. August erstmals "Die große Maus-Show" im Ersten präsentiert, zeigt sich bestürzt über die Attacke: "Ich verstehe überhaupt nicht, warum Menschen so etwas machen. Was soll das? Gerade die Maus führt doch seit Jahrzehnten immer wieder alle zusammen", sagt er der "Bild-Zeitung. Für Silbereisen ist die orangefarbene Zeichentrickfigur weit mehr als ein Symbol - sie soll für ihn auch persönlicher Glücksbringer sein. "Ich brauche sie unbedingt als Glücksbringer. Toi, toi, toi, liebe Maus!"

Silbereisen übernimmt die Show von Esther Sedlaczek (39), die für eine Babypause pausiert. "Als Esther mir die 'Maus-Show' übergeben hat, damit ich sie während ihrer Schwangerschaft vertreten kann, hat sie gesagt: 'Pass gut auf die Maus auf!' Jetzt kann ich nur hoffen, dass Esther nicht mit mir schimpft und die Maus bis zu meiner Maus-Premiere Ende August wieder fit ist", so der Showmaster.

In Sedlaczeks Abschiedsshow vor der Babypause war Silbereisen ebenfalls bereits dabei. Über ihren Ersatz war die Moderatorin im Interview mit spot on news voll des Lobes: "Florian ist ein toller Gastgeber und freut sich sehr auf seine Vertretungssendung. Das hat man von Anfang an gemerkt", sagte sie und fügte hinzu: "Er ist ein wahnsinnig netter Mensch, der mit viel Demut an diese Aufgabe herangeht - trotz seiner jahrelangen Erfahrung im Fernsehen. Das war toll zu sehen und bestärkt nochmal, dass er die absolut richtige Wahl war".

In der neuen Ausgabe der Sendung werden Kinder wieder ihre neugierigen Fragen an prominente Gäste stellen. Unterstützt wird Silbereisen dabei von Kultfigur Bernd das Brot, der als Co-Moderator beim Thema "Haltbarkeit" seinen gewohnt grantigen Charme einbringt.

WDR: "Wie schicken die Maus in eine längere Kur"

Kinder hatten die 1,70 Meter große Fiberglas-Figur vor dem WDR in Köln liebevoll mit bunten Pflastern versorgt, um Trost zu spenden. "Viele Maus-Fans haben bereits Erste Hilfe geleistet und Pflaster geklebt", kommentiert Matthias Körnich, Leiter des Kinderprogramms.

"In den nächsten Tagen schicken wir sie dann in eine längere Kur, damit die Brandwunden gut versorgt werden können. Die Maus kommt auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder", kündigte er im Juli an. Nur ein Arm der Figur war bei dem Brand beschädigt worden, sodass wohl mit einer baldigen Rückkehr an ihren angestammten Platz gerechnet werden kann.