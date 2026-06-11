Der spanische Fußballstar Lamine Yamal wird pünktlich zum WM-Auftakt als neuer UNICEF-Botschafter vorgestellt. Er betont, wie wichtig es ist, dass Kinder spielen können.
Lamine Yamal (18) ist ab sofort sogenannter Goodwill Ambassador der UNICEF. Das hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Spielens am 11. Juni, der gleichzeitig auch der Tag der Eröffnung der Fußball-WM 2026 ist, bekanntgegeben. Der spanische Nationalspieler betont in einer Pressemitteilung, wie wichtig es für die Entwicklung von Kindern ist, spielen zu können.