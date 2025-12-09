Ich bin und bleibe ein Teamplayer: Höhner-Legende Henning Krautmacher kämpft für mehr Inklusion

Dass Henning Krautmacher weit mehr ist als der Mann hinter "Viva Colonia", beweist er im Interview. Er spricht über seine Arbeit für die Stiftung des 1. FC Köln, die Bedeutung von Empathie, über Barrieren im Alltag - und darüber, wie seine Familie nach einem schweren Jahr Kraft schöpft.
Millionen kennen Henning Krautmacher (68) als ehemaligen Frontmann der Kölner Kultband Höhner. Mit Hits wie "Viva Colonia" prägte er den Sound des Rheinlandes und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter des Kölner Karnevals. Doch abseits der Bühne hat er sich längst einen zweiten Namen gemacht: Als engagierter Unterstützer sozialer Projekte setzt er sich seit Jahren für Kinder, Jugendliche und regionale Initiativen ein.