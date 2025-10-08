Ich bin so glücklich und erleichtert: Krebskranke Patrice Aminati hat letzte Bestrahlung geschafft

"Ich bin so glücklich und erleichtert": Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati zeigt sich auf Instagram mit Freudentränen in den Augen. Sie hat ihre letzte Bestrahlung geschafft.
Patrice Aminati (30) kann im Kampf gegen ihre Krebserkrankung offenbar einen wichtigen Schritt feiern: "Die letzte Bestrahlung geschafft", verkündete die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52) in einer Instagram-Story. Dort ist sie mit Tränen in den Augen zu sehen: "Ich bin so glücklich und erleichtert!!!", fügte sie hinzu.