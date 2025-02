Ich bin so glücklich: Mindy Kaling mit Stern auf dem legendären Walk of Fame geehrt

Mindy Kaling wird eine besondere Ehre zuteil: Auf dem legendären Walk of Fame funkelt jetzt ein Stern mit ihrem Namen. Damit wird die Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin für ihr breites Wirken in der Filmbranche geehrt.

Der Hollywood Walk of Fame ist um einen Stern reicher. Am 18. Februar wurde auf dem berühmten Boulevard in Los Angeles die Auszeichnung für Mindy Kaling (45) feierlich enthüllt. Die US-Amerikanerin ist eine erfolgreiche Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin. Sie machte sich unter anderem mit "The Office" sowie der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben" einen Namen.

Mit Unterstützung bei der Zeremonie

Zu der Zeremonie erschien Kaling in einem schwarzen Samtkleid. Begleitet wurde sie von einigen Freunden und Kollegen, darunter auch B.J. Novak (45). Er ist wie sie Autor, Produzent und Darsteller von "The Office"- immer wieder wird zudem über eine Beziehung zwischen den beiden spekuliert. Auch als Vater von Mindy Kalings drei Kindern wird er gehandelt.

Lesen Sie auch

"Ich bin so glücklich, ich liebe Anerkennung", schwärmte sie laut "Los Angeles Daily News" über diesen besonderen Moment. Kaling hat eine ganz besondere Betrachtungsweise ihres Sterns: Da sie Hindu sei und deshalb eine Feuerbestattung haben werde, sei sie manchmal traurig, nach ihrem Tod kein Grab zu haben. "Ich bin auch besessen von meinem Vermächtnis. [...] Aber das hier, das ist so viel besser als ein Grab", so die Schauspielerin.

Ehrung kommt kurz vor ihrem neuen Projekt

Mindy Kaling betonte in ihrer Rede zudem, wie glücklich sie über die jahrelange Unterstützung ihrer Familie und Fans sei. "Ich bin jedem dankbar, der mich in einem Film sieht oder mein Buch mit Essays in die Hand nimmt und sich fragt, was in mir vorgeht", so die 45-Jährige.

Die Auszeichnung auf dem Walk of Fame kommt wenige Tage, bevor ein weiteres ihrer Projekte veröffentlicht wird: Am 27. Februar erscheint auf Netflix ihr neuer Film "Running Point". Die Sportkomödienserie mit Kate Hudson (45) und Brenda Song (36) in den Hauptrollen hat Kaling mitentwickelt und fungiert zudem als Produzentin.

Mindy Kaling begann ihre Karriere zunächst als Musicaldarstellerin am Broadway, bevor sie 2004 im Alter von 24 Jahren als Autorin und Darstellerin für die erfolgreiche Serie "The Office" engagiert wurde. 23 der Episoden schrieb sie und damit mehr als alle anderen Autoren. 2010 wurde Kaling dafür als erste People of Colour für einen Emmy als herausragende Autorin für eine Comedyserie nominiert.