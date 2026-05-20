Ich bin sehr spirituell: Heidi Klums Sohn Henry hat sich in Brasilien taufen lassen

Henry Samuel hat sich taufen lassen. Der Sohn von Heidi Klum spricht in einem Interview über seine Spiritualität - und verrät, wie er sich seine Zukunft vorstellt.
Nachwuchsmodel Henry Samuel (20) hat in Brasilien einen besonderen Schritt gewagt. Im Interview mit der Zeitschrift "Gala" verriet der Sohn von Heidi Klum (52) und Seal (63): "Ich bin sehr spirituell, obwohl meine Geschwister und ich ohne Religion aufgewachsen sind. Vor Kurzem bin ich nach Brasilien gereist und habe mich dort taufen lassen."