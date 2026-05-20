Ich bin sehr spirituell: Heidi Klums Sohn Henry hat sich in Brasilien taufen lassen

Henry Samuel hat sich taufen lassen. Der Sohn von Heidi Klum spricht in einem Interview über seine Spiritualität - und verrät, wie er sich seine Zukunft vorstellt.

Nachwuchsmodel Henry Samuel (20) hat in Brasilien einen besonderen Schritt gewagt. Im Interview mit der Zeitschrift "Gala" verriet der Sohn von Heidi Klum (52) und Seal (63): "Ich bin sehr spirituell, obwohl meine Geschwister und ich ohne Religion aufgewachsen sind. Vor Kurzem bin ich nach Brasilien gereist und habe mich dort taufen lassen."

"Ich habe viele brasilianische und nigerianische Vorfahren, sie haben eine Religion namens Candomblé praktiziert. Dabei glaubt man an Geistwesen und lernt, wie man einen besseren Weg im Leben findet und ein guter Mensch wird", erzählt der 20-Jährige weiter. Feste Regeln müsse man dabei nicht befolgen - "außer nett zu seinen Mitmenschen zu sein".

In dem Interview sprach Henry Samuel auch über sein Auftreten. "Meine Mutter und mein Vater sind beide sehr bodenständige Menschen, und es würde sich einfach seltsam anfühlen, exzentrisch zu sein", erklärte er.

"Ich möchte alles ausprobieren"

In Cannes trat Henry Samuel gerade gemeinsam mit Heidi Klum als glamouröses Model-Duo auf. Auch künftig dürfte Mode in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Festlegen will sich der 20-Jährige aber noch nicht: "Ich möchte erfolgreich sein, noch glücklicher als ich jetzt schon bin, noch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, alles ausprobieren: Musik machen, Mode machen, schauspielern. Mich interessieren so viele Dinge, und es gibt so viele Wege für mich. Ich muss nur hart an mir arbeiten und mich pushen!"

Der 20-Jährige hatte bereits im Januar 2025 sein Laufstegdebüt bei der Lena Erziak Haute Couture Show während der Pariser Fashion Week gegeben. Im August folgte ein weiterer Auftritt in New York City für Ronnie Fieg. Auch abseits des Catwalks machte der 20-Jährige auf sich aufmerksam: Er war auf dem Cover des "Hunger Magazine" zu sehen und absolvierte ein Shooting für das "Tush"-Magazin.

2025 unterschrieb das Nachwuchsmodel zudem bei der renommierten Agentur Next Management und sicherte sich einen Deal als Werbegesicht für Yves Saint Laurent Beauty.

Henry Samuel ist der älteste Sohn von Heidi Klum und Seal. Er hat mit Leni (22), Johan (19) und Lou (16) noch drei Geschwister. Seine Eltern trennten sich 2012, Mutter Heidi Klum ist seit 2019 mit Tom Kaulitz (36) verheiratet.