Ich bin nur zur High School gegangen: Kinderstar aus Jerry Maguire: Darum verschwand Jonathan Lipnicki

Jonathan Lipnicki (34) hat der Schauspielerei nie den Rücken gekehrt. "Wirklich, ich bin nur zur High School gegangen. Ich habe nicht gesagt: 'Ich steige aus.' Ich hatte immer noch meinen Agenten, ich habe hier und da vorgesprochen", betonte der "Jerry Maguire"-Kinderstar im Interview mit "E! News" vom 21. Januar. Die Schauspielerei sei "nicht der einzige Fixpunkt in meinem Leben", so Lipnicki. Er habe seine Schulzeit in vollen Zügen genossen und "all die normalen Dinge getan".

Das Pauken in der Schule sei aber nicht der einzige Grund gewesen, warum man den "Stuart Little"-Darsteller nicht mehr auf der Kinoleinwand sah: Trotz zahlreicher Vorsprechen habe Lipnicki schlichtweg keine Rollen mehr bekommen. "Die Schauspielerei ist eine Sache, die ich immer geliebt habe, und manchmal liebt sie dich einfach nicht zurück", erklärte der 34-Jährige.

Jonathan Lipnicki: "Ich bin immer dankbar dafür"

Obwohl seine Karriere bislang etwas holprig verlief, ist Lipnicki dankbar für seinen bisherigen Weg. "Ich habe schon in jungen Jahren herausgefunden, was ich für den Rest meines Lebens anstreben möchte, also kann ich nie böse darauf sein. Ich bin immer dankbar dafür", betonte der Schauspieler in dem Interview. Er lebe in der Gegenwart und wolle sich nur auf sich und seine Zukunft im Filmgeschäft konzentrieren. "Ich bin mehr als bereit, ständig an mir zu arbeiten und Verantwortung und Kontrolle für das zu übernehmen, was ich kontrollieren kann."

Er kehrt ins Rampenlicht zurück

Lipnicki war in den 1990er-Jahren mit Filmen wie "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" (1996) oder "Stuart Little" (1999) berühmt geworden, bevor er als 14-Jähriger mehrere Jahre von der Bildfläche verschwand. Nach einigen kleineren Projekten meldet sich Lipnicki nun mit der "The Joe Schmo Show" zurück: In der Fake-Reality-TV-Show von Paul Wernick (47) und Rhett Reese (44) spielt er eine fiktive, überdrehte Version seiner selbst.