Ich bin nicht so der Vermisser-Typ: Thomas Müller spricht offen über Fernbeziehung mit Lisa

Thomas Müller wohnt seit August in Vancouver, seine Frau Lisa blieb in Bayern. In einem überraschend privaten Interview spricht der Weltmeister offen über sein neues Leben in der Ferne, die Herausforderungen der Zeitverschiebung - und warum er Lisas politische Ambitionen "absolut" unterstützt.

Seit Sommer 2025 lebt Fußball-Weltmeister Thomas Müller (36) in Kanada - und damit rund 8.000 Kilometer entfernt von seiner Frau Lisa (36). Im Interview mit der "Welt am Sonntag" gibt die Bayern-München-Ikone nun überraschend persönliche Einblicke in sein neues Leben in Vancouver und die Fernbeziehung zu seiner Ehefrau.

Die beiden sind seit 2009 verheiratet und besitzen gemeinsam das Pferdegestüt Gut Wettlkam im Münchner Umland. Während seiner Zeit beim FC Bayern gehörte der morgendliche Gang in den Stall für Müller zum festen Ritual. Doch seit seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps sieht die Realität anders aus.

Thomas Müller: "Zu meiner Zeit hier gehört das eben"

Vermisst er seine Frau und die Pferde nicht? Müller gibt sich im Gespräch betont pragmatisch. Er habe vor dem Wechsel eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellt, erklärt er: "Daher war mir klar, dass es auch Dinge geben wird, die einem nicht so schmecken, gerade bei der enormen Distanz nach Hause." Er sei aber schon immer jemand gewesen, der mit der Realität gut klarkomme. Und fügt hinzu: "Zu meiner Zeit in Vancouver gehört es jetzt eben, dass ich meine Frau und die Pferde nur selten um mich habe."

Auf die direkte Nachfrage, ob er wirklich keine Sehnsucht nach seinem bayerischen Leben verspüre, antwortet er: "Ich bin nicht so der Heimweh- oder Vermisser-Typ, war ich noch nie. Schon als Kind nicht." Was Müller allerdings unterschätzt hatte, sind die praktischen Auswirkungen der Entfernung. Die neun Stunden Zeitverschiebung zwischen Vancouver und Deutschland stellten ihn vor unerwartete Herausforderungen, räumt er ein.

"Bevor ich mich für die Whitecaps entschied, hab ich mich nur zweitrangig damit beschäftigt", gesteht er. Die Telefonate nach Hause erledige er nun oft an Spieltagen vor dem Anpfiff - dann werde die Kontaktliste "nahezu komplett durchgearbeitet". Während Müller in Kanada seiner Karriere nachgeht, macht seine Frau Lisa in der Heimat von sich reden. Die Dressurreiterin absolvierte kürzlich ein Praktikum bei Ilse Aigner (61), der Präsidentin des bayerischen Landtags, und trat in die CSU ein.

Thomas Müller: "Das ist kein PR-Gag"

Ob er nun auch die CSU wähle? Müllers Antwort: "Netter Versuch, aber meine Wahlentscheidung behalte ich für mich." Seine Unterstützung für Lisas neuen Weg macht er jedoch unmissverständlich klar. "Ich finde es sehr gut, wie engagiert Lisa ist und sich dort reinarbeitet. Ich unterstütze ihr Vorhaben absolut", betont er.

Dass seine Frau in die Politik strebt, komme nicht überraschend, so Müller weiter. Das Thema sei bei ihr schon immer sehr präsent gewesen, es mache ihr viel Spaß. "Sie hat einiges drauf", lobt er und stellt klar: "Das Ganze ist kein PR-Gag. Sie ist an den inhaltlichen Themen sehr interessiert."

Auch optisch hat sich der Weltmeister seit seinem Umzug verändert. Sein Bart und sein modischeres Auftreten sorgen für Aufsehen - ein Video von ihm beim Besuch eines NBA-Spiels in Lackschuhen ging viral. Der Grund für die Verwandlung ist simpel: "Ich habe jetzt einfach mehr Zeit für das Thema Mode und für Friseurbesuche", erklärt Müller. In München habe er seine Freizeit mit Familie, Freunden und im Pferdestall verbracht: "Jetzt habe ich viele neue Einflüsse."