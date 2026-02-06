Ich bin nicht so der Vermisser-Typ: Thomas Müller spricht offen über Fernbeziehung mit Lisa

Thomas Müller wohnt seit August in Vancouver, seine Frau Lisa blieb in Bayern. In einem überraschend privaten Interview spricht der Weltmeister offen über sein neues Leben in der Ferne, die Herausforderungen der Zeitverschiebung - und warum er Lisas politische Ambitionen "absolut" unterstützt.
Seit Sommer 2025 lebt Fußball-Weltmeister Thomas Müller (36) in Kanada - und damit rund 8.000 Kilometer entfernt von seiner Frau Lisa (36). Im Interview mit der "Welt am Sonntag" gibt die Bayern-München-Ikone nun überraschend persönliche Einblicke in sein neues Leben in Vancouver und die Fernbeziehung zu seiner Ehefrau.