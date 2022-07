1 Sky du Mont hat seine neue Liebe bestätigt. Foto: imago/Horst Galuschka

Schauspieler Sky du Mont hat eine neue Liebe an seiner Seite. In einem Interview bestätigt er, dass er wieder in einer Beziehung ist.















Sky du Mont (75) hat eine neue Freundin an seiner Seite. Wie der Schauspieler in der "Bild"-Zeitung bestätigt, hat er sich von seiner alten Liebe getrennt. "Das war nichts Ernstes. Wir haben zusammengearbeitet." Lange allein bleibt er nach dem Aus nicht: "Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung!" Die Identität seiner neuen Partnerin will du Mont jedoch nicht verraten: "Mit wem und seit wann, das möchte ich für mich behalten."

Nach Medienberichten über eine neue Liebe bestätigte der "Der Schuh des Manitu"-Star erst im Januar 2022 seine vorherige Beziehung. "Wenn du es weißt, dann weißt du es einfach", schrieb er zu einem Selfie mit seiner damaligen Partnerin in einer Instagram-Story. Via "Bild" legte er nach: "Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr glücklich."

Sky du Mont war bereits viermal verheiratet

Du Mont war zuvor viermal verheiratet. 2016 gab er die Trennung von seiner bislang letzten Ehefrau, Mirja du Mont (45), bekannt. Das Paar hatte im Jahr 2000 geheiratet. 2017 folgte die Scheidung. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, eine Tochter, die 2001 zur Welt kam, und einen Sohn, der 2006 geboren wurde. Aus einer vorangegangenen Ehe hat der Schauspieler einen weiteren Sohn.