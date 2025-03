Ich bin immer noch verbittert: Corey Feldman: Darum ist er heute noch sauer auf Johnny Depp

Über 30 Jahre nachdem der Film in die Kinos gekommen war, kann Schauspieler Corey Feldman (53) einem ganz bestimmten Kollegen offenbar immer noch nicht vergeben, dass er nicht in "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" zu sehen war. In einer neuen Folge des Podcasts "The Magnificent Others" von Billy Corgan (58) hat Feldman verraten, dass er Johnny Depp (61) die Schuld dafür gibt, keine Rolle in dem Filmklassiker von 1993 bekommen zu haben.

Er hätte DiCaprios Rolle spielen sollen

Seiner Aussage nach hätte er den behinderten jüngeren Bruder von Depps Figur spielen sollen. Doch er verlor die Rolle an Leonardo DiCaprio (50), der später für seine Darstellung als Arnie Grape eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhielt. "Ich wurde eigentlich für die Rolle von Leonardo DiCaprio gecastet", so Feldman im Podcast. "Ich habe den Film nie gesehen, weil ich immer noch verbittert bin."

Johnny Depp habe dafür gesorgt, dass er rausgeschmissen wurde. "Er wurde nach mir gecastet und flüsterte den Produzenten offenbar ins Ohr, dass er mich nicht mochte. Er sagte, ich sei ein Junkie und dass er nicht mit Junkies arbeite." Diese Geschichte erzähle er zum allersten Mal. Er habe zu diesem Zeitpunkt keine Drogen genommen, so Feldman.

"Ich war nüchtern", blickt der Schauspieler jetzt zurück. "Ich war gerade aus der Entzugsklinik gekommen. Ich hatte mein Leben umgekrempelt und versuchte River Phoenix zu helfen, mit dem Depp viel zusammen war, wie wir alle wissen." Phoenix und Depp waren in den frühen Neunzigern enge Freunde und hielten sich oft in Depps Nachtclub "The Viper Room" auf. Tragischerweise verstarb Phoenix dort im Oktober 1993 an einer Überdosis Drogen.

"Wer weiß, was dann passiert wäre"

Feldman vermutet rückblickend, dass er Depp "ein Dorn im Auge" gewesen sei. "Wenn ich nicht rausgeschubst worden wäre und diese Rolle gespielt hätte, wer weiß, was von da an passiert wäre", fragt er sich. Es bringe aber nichts sich an diesen Fragen aufzuhängen. "Man lässt sie hinter sich."

Später habe er nochmal mit Leonardo DiCaprio um eine wichtige Filmrolle konkurriert. "Ironischerweise war ich nur ein paar Jahre später auch für 'Titanic' im Gespräch, also gab es eine Art Doppelknall mit Leo", erzählt Feldman. "Aber das war okay, denn in diesem Fall war ich nicht so nah dran."

Corey Feldman ist vor allem für seine Rollen aus Filmklassikern der Achtziger Jahre bekannt - dazu gehören Filme wie "Gremlins" von 1984, "The Goonies" von 1985, "Stand by Me" von 1986 oder "The Lost Boys" aus dem Jahr 1987. Seine Karriere litt nach diesen Erfolgen stark wegen seiner Drogenabhängigkeit, die er 1991 mit einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik überwand. Der große Erfolg als gefragter Hollywoodstar blieb jedoch aus.