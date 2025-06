Ich bin eine stolze Mama: Linda Evangelista teilt seltene Fotos mit ihrem Sohn

1 Linda Evangelistas Sohn wird flügge. Foto: ddp/abaca press

Das Supermodel Linda Evangelista postet auf Instagram Aufnahmen der Abschlussfeier ihres Sohnes. Auch Papa François-Henri Pinault und Salma Hayek waren dabei.











Link kopiert



Kein Laufsteg dieser Welt kann wohl mit diesem Moment mithalten... Supermodel Linda Evangelista (60) postet auf ihrem Instagram-Kanal den bewegenden Moment, als ihr 18-jähriger Sohn Augustin James seine Abschlussurkunde in Empfang nehmen durfte. Ihr Sohn hat seinen Abschluss an einer Privatschule in New Jersey erhalten und scheint nun bereit fürs College.