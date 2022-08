1 Yeliz Koc soll angeblich ins Dschungelcamp ziehen. Foto: imago/STAR-MEDIA

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht Anfang 2023 in eine neue Runde. Das RTL-Dschungelcamp wird sich dann wieder mit mehr oder minder bekannten Persönlichkeiten füllen. Doch wer wird sich dem Kakerlaken-Abenteuer stellen? Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, sollen drei prominente Frauen beim Sender hoch im Kurs stehen.

Reality-TV-Star Yeliz Koc (28, "Der Bachelor", "Kampf der Realitystars") soll angeblich ebenso einziehen wie Reality-Kollegin und YouTube-Star Lisha (36, "Sommerhaus der Stars"). Djamila Rowe (55) soll demnach zudem in dem Format eine zweite Chance erhalten: Im Januar 2021 belegte sie als Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" nur Platz zwei und konnte sich nicht das goldene Ticket für das darauffolgende Dschungelcamp sichern.

Ebenfalls spekuliert wird die Teilnahme des Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35) und des Influencers Twenty4tim (21). Wie die "Bild"-Zeitung vor rund einer Woche berichtete, soll Mangold "absoluter Wunschkandidat" von RTL sein. Schlagersänger Lucas Cordalis (55) soll kommendes Jahr mit größerer Wahrscheinlichkeit ebenfalls Teil der RTL-Show sein. Er musste in diesem Jahr wegen einer Corona-Infektion kurzfristig wieder abreisen. Schon damals hoffte er "auf eine Chance im nächsten Jahr".

Dschungelcamp 2023: Das ist bisher bekannt

Nachdem das Dschungelcamp in diesem Jahr in Südafrika stattgefunden hat, geht es 2023 wieder zurück nach Australien. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL und RTL+ wird demnach im kommenden Januar aus Down Under ausgestrahlt, wie der Sender am 3. August bekannt gegeben hat.

Zudem ändert sich das Moderations-Duo: Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) reisen im kommenden Jahr nach Australien, um durch das Dschungelcamp zu führen. RTL hatte im Juli erklärt, dass Köppen Zietlows TV-Partner Daniel Hartwich (44) ersetzen wird. Bereits im Februar war bekannt geworden, dass dieser aus familiären Gründen aussteigt.

Die 15. Staffel der RTL-Show wurde Anfang 2022 in der Nähe des Kruger-Nationalparks, dem größten Wildschutzgebiet Südafrikas in Mpumalanga, gedreht. Filip Pavlović (28) wurde dort zum aktuell amtierenden Dschungelkönig ernannt.