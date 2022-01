7 Wie immer: mit dabei Dr. Bob, der Camparzt. Foto: RTL/Stefan Menne

Im vergangenen Jahr hatte RTL wenig Glück mit der Ausrichtung des Dschungelcamps beziehungsweise der Show „Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!“. Ursprünglich sollte die Reality-„Promi“-Spielshow wie über 14 Staffeln erprobt in Australien stattfinden. Doch die Coronapandemie und die strengen Einreiseregeln in Australien machte dem Sender damals einen Strich durch die Rechnung.

Erst sollte das Camp an einer Ersatzlocation in Südafrika verlegt werden, dann wurde es komplett abgesagt. Stattdessen produzierte RTL eine Dschungelshow im vergleichsweise schmucklosen Köln-Hürth.

Hier findet das Dschungelcamp 2022 statt

Für das diesjährige Dschungelcamp entschied man sich nun gleich für die Location in Südafrika. Und Neuland ist das trotzdem nicht: Seit 2015 findet hier am Kruger-Nationalpark im Wildschutzgebiet in Mpumalanga das australische Pendant der Dschungelshow statt – „I’m a Celebrity ... Get Me Out of Here!“.

Löwe und Leopard

Schön sei es dort, ideal für Dreharbeiten, obwohl der Norden Südafrikas nicht wirklich der Beschreibung eines „Dschungels“ gerecht wird. Ausrichter RTL sagt: „Löwe und Leopard statt Koala und Känguru!“ – und dass die Teilnehmer natürlich ausreichend vor deren Einfluss geschützt werden.