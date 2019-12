1 Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow freuen sich schon auf zwölf frische Kandidaten im RTL-Dschungelcamp. Foto: dpa

Es ist wieder so weit: Das RTL-Dschungelcamp geht in die mittlerweile 14. Runde. Aber wie gut kennen Sie sich aus? Haben Sie alle Folgen und Kandidaten im Kopf? Testen Sie Ihr Dschungelcamp-Wissen.

Stuttgart - Vom 10. Januar an heißt es wieder allabendlich: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Die RTL-Dschungelcamp-Sendung verfrachtet nun zum 14. Mal mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten in den australischen Dschungel – und vor dem Fernseher fiebern die „IBES“-Fans wieder mit.

Lesen Sie hier: Diese zwölf Promis ziehen ins Camp

Neben den Dschungel-Prüfungen, Lagerfeuer-Geständnissen und mehr oder minder freiwilligen Auszügen ist in den vergangenen Folgen der Kult-Show so einiges passiert. Können Sie sich noch an alle Kandidaten, Sprüche und Sendeminuten erinnern?

Alles Wissenswerte zum RTL-Dschungelcamp finden Sie hier.

In unserem Dschungelcamp-Quiz können Sie Ihr Wissen rund um das RTL-Dschungelcamp testen. Viel Spaß beim Rätseln!