Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: Olivia Jones eröffnet Dschungelcamp-Bar in Hamburg

Wer schon immer mal ins Dschungelcamp wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Olivia Jones hat in Hamburg eine Reality-TV-Bar ganz nach dem Vorbild von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eröffnet.
Seit Jahren ist Olivia Jones (56) eine feste Größe der deutschen Reality-TV-Landschaft und hat etwa auch schon an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen. Ihre große Dschungelcamp-Erfahrung setzt sie jetzt auf besondere Weise um. Sie hat "Olivias Dschungel Bar" in Hamburg mit einer großen Party für geladene Gäste eröffnet.