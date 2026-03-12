Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!: Olivia Jones eröffnet Dschungelcamp-Bar in Hamburg

Wer schon immer mal ins Dschungelcamp wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Olivia Jones hat in Hamburg eine Reality-TV-Bar ganz nach dem Vorbild von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eröffnet.

Seit Jahren ist Olivia Jones (56) eine feste Größe der deutschen Reality-TV-Landschaft und hat etwa auch schon an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilgenommen. Ihre große Dschungelcamp-Erfahrung setzt sie jetzt auf besondere Weise um. Sie hat "Olivias Dschungel Bar" in Hamburg mit einer großen Party für geladene Gäste eröffnet.

Beworben wird das Lokal als "Deutschlands erste Reality-TV-Bar". Vor Ort erinnert wohl so ziemlich alles an die beliebte RTL-Realityshow. Gäste können "zu DJ-Musik wild tanzen, gemütlich auf Pritschen Getränke schlürfen, krasse Prüfungen absolvieren und natürlich haben wir hier auch eine Art Dschungelthron für Erinnerungsselfies", erklärt Olivia Jones auf ihrer Webseite.

"Feste Heimat" für Reality-Fans

Das Barprojekt bezeichnet Jones unter anderem als "abgefahrenes Mitmachdenkmal" und sie verspricht: "Reality-Fans haben jetzt ab sofort eine feste Heimat bei uns auf St. Pauli." Prüfungen können Besucherinnen und Besucher buchen. "Von Insekten-Knabbern bis zu Ekel-Cocktails ist für jeden Geschmack und jede Geschmacklosigkeit etwas dabei", erklärt Jones. Daneben wird etwa auch ein Reality-Quiz geboten.

Passend zum Thema der Bar kam viel Reality-Prominenz zur Eröffnung. Mit dabei waren unter anderem Giulia Siegel (51), Claudia Effenberg (60), Julian F. M. Stoeckel (38) und Micaela Schäfer (42), die ebenfalls schon im TV-Dschungel waren. Auch die Ex-Dschungelkönige Menderes Bağcı (41) und Filip Pavlović (31) gaben sich die Ehre. Hubert Fella (58) kam erst im Februar zurück aus dem echten Dschungelcamp in Australien. Zur Eröffnung ging es für ihn diesmal nicht im Flieger, sondern per Bahn.