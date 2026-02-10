Auch beim "großen Wiedersehen" von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hält sich Gil Ofarim bedeckt zu der einen großen Sache. Dafür räumt Ariel bei der Nachbesprechung des Dschungelcamps 2026 Fehler ein.
Einen Tag, nachdem ein Promi die Dschungelkrone gewonnen hat, lässt er sich beim "großen Wiedersehen" von den anderen Campern feiern. So sieht es das Protokoll bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor. Doch als der neue Dschungelkönig Gil Ofarim (43) am Montag bei RTL (auch via RTL+) vor seine Untertanen tritt, ist der Jubel so verhalten wie selten. Manche Mitcamper klatschen nicht mal für den Sänger, der mit der Hypothek des Davidsstern-Skandals ins Camp gezogen war.