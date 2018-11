Ich bin ein Star – holt mich hier raus Das sind die neuen möglichen Kandidaten für das Dschungelcamp

Von red 06. November 2018 - 11:29 Uhr

Wer wird in der kommenden Staffel in das RTL-Dschungelcamp einziehen? Foto: dpa

Im Januar beginnt „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Laut Medienberichten sollen drei Kandidaten bereits feststehen. Darunter auch eine bekannte TV-Stimme.

Stuttgart - Im Januar geht die erfolgreiche RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, besser bekannt als das „Dschungelcamp“, in die 14. Staffel. Welche B-Promis sich dabei den Dschungelprüfungen stellen werden, Kakerlaken essen und am Lagerfeuer über andere lästern, verrät RTL bislang noch nicht. Wie die „Bild“ berichtet, sollen aber die ersten Kandidaten bereits feststehen.

So sollen die ehemalige „Eis am Stiel“-Darstellerin Sybille Rauch und Domenico De Cicco, Kandidat aus der RTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ schon feste Teilnehmer sein.

Im möglichen Kandidatenkreis neu dabei sein sollen auch Tommi Piper. Der Schauspieler lieh in den 1980er Jahren der Serienfigur Alf aus der gleichnamigen TV-Sitcom seine markante Stimme. Bild-Angaben zufolge soll sich dazu Millionär und Instagram-Sternchen Bastian Yotta gesellen. Yotta hatte erst vor einem Jahr an der Paarshow „Adam sucht Eva“ teilgenommen.