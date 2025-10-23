Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi kehrt auf die Bühne zurück. Im Juli 2026 startet die "Forever Tour" mit vier Auftritten im Madison Square Garden. Frontmann Jon Bon Jovi zeigt sich nach seiner Stimmbandoperation bereit für die große Rückkehr.

Es ist offiziell: Bon Jovi geht wieder auf Tour. Die legendäre Rockband hat am Mittwoch ihre Rückkehr auf die Bühne verkündet. Die "Forever Tour" markiert einen emotionalen Neustart nach einer schwierigen Phase für Frontmann Jon Bon Jovi (63), der sich 2022 einer Stimmbandoperation unterziehen musste.

Der Startschuss fällt im Juli 2026 in New York. Gleich vier Abende hintereinander wird die Band im legendären Madison Square Garden spielen. Danach folgen im August und September Auftritte in Großbritannien und Irland: Die Fans in Edinburgh, Dublin und London dürfen sich auf Shows der Band freuen.

"Diese Ankündigung erfüllt uns mit großer Freude - Freude darüber, dass wir diese Abende gemeinsam mit unseren fantastischen Fans verbringen können, und Freude darüber, dass die Band wieder zusammen ist", erklärte Jon Bon Jovi laut "People" in einem Statement.

Er sei zutiefst dankbar, "dass die Fans und die Bruderschaft dieser Band geduldig waren", betonte der Musiker. Sie hätten ihm die Zeit gegeben, die er brauchte, um wieder gesund zu werden und sich auf Tourneen vorzubereiten. Sein Fazit: "Ich bin bereit und aufgeregt."

Der lange Weg zurück

Die Tournee-Ankündigung kommt nach Jahren der Ungewissheit. 2022 musste sich Jon Bon Jovi einer Operation an den Stimmbändern unterziehen. Der anschließende Rehabilitationsprozess wurde in der Hulu-Dokumentation "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" aus dem Jahr 2024 festgehalten.

In einem Interview mit "People" im April 2024 sprach der Sänger offen über seine tägliche Routine. Er arbeite mit Gesangslehrern zusammen und absolviere täglich Stimmübungen. "Jeder Tag ist Teil des Genesungsprozesses", beschrieb er damals seine Situation. Dabei blieb Jon Bon Jovi realistisch, was seine Möglichkeiten angeht. "Ich bin in der Lage zu singen", erklärte er. "Wozu ich noch nicht unbedingt in der Lage bin, sind zweieinhalb Stunden pro Nacht, vier Nächte die Woche." Doch genau das sei sein Ziel, das er offenbar jetzt erreicht hat.

Nach der Veröffentlichung ihres Albums "Forever" aus dem Jahr 2024 widmete sich Bon Jovi einem Projekt, bei dem die Band jeden ihrer Songs mithilfe von bekannten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Bruce Springsteen, Jelly Roll, Robbie Williams oder Avril Lavigne, neu interpretierten. Das Album "Forever (Legendary Edition)" erscheint am 24. Oktober.