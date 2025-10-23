Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi kehrt auf die Bühne zurück. Im Juli 2026 startet die "Forever Tour" mit vier Auftritten im Madison Square Garden. Frontmann Jon Bon Jovi zeigt sich nach seiner Stimmbandoperation bereit für die große Rückkehr.
Es ist offiziell: Bon Jovi geht wieder auf Tour. Die legendäre Rockband hat am Mittwoch ihre Rückkehr auf die Bühne verkündet. Die "Forever Tour" markiert einen emotionalen Neustart nach einer schwierigen Phase für Frontmann Jon Bon Jovi (63), der sich 2022 einer Stimmbandoperation unterziehen musste.