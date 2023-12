1 Felix von Jascheroff ist einer der zwölf Promis, die Anfang 2024 in den TV-Dschungel ziehen sollen. Foto: RTL

Im Januar startet wieder das Dschungelcamp und auch "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff wird dabei sein. Er möchte für seine Daily-Familie um die Krone kämpfen.











Wenn am 19. Januar wieder der TV-Dschungel ruft, ist auch Felix von Jascheroff (41) dabei. Der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star ist offenbar schon voller Vorfreude und kündigt an, dass er sich in der neuen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel die Dschungelkrone für seine Familie von der RTL-Daily sichern möchte.