Sie verließ ihr eigenes Konzert: Rita Ora (33) überkam während eines Auftritts die Trauer um ihren Kollegen und Freund Liam Payne (1993 - 2024), der kurz vor ihrem Gig verstorben war. "TMZ" hat Bilder ihres Bühnenzusammenbruchs veröffentlicht.

Die Sängerin musste ein Konzert in Japan absolvieren, nur wenige Stunden nachdem die Nachricht von dem tragischen Tod des One-Direction-Stars in Argentinien bekannt wurde. Dann musste sie ihren Hit "For You" spielen - den Song, den sie 2018 zusammen mit Liam Payne für den Film "Fifty Shades Of Grey" aufgenommen hatte.

Während die ersten Takte erklangen, ging Ora nervös auf der Bühne umher, schaute das Publikum unsicher an. Dann musste sich die Britin plötzlich setzen und entschuldigte sich, dass es zu schwierig für sie sei, dieses Lied zu singen. Daraufhin bat sie das Publikum, die Textzeilen zu singen.

Ein vertrautes Schwarz-Weiß-Foto von Ora mit Payne, das sie später auf X und Instagram mit einer bewegten Bildunterschrift postete, erschien auf der überdimensionalen Leinwand hinter ihr. Es zeigt die beiden bei den Tonaufnahmen zum Song. Rita Ora verließ die Bühne, bevor das mutmaßlich von einem Fan gedrehte und veröffentlichte Video abbricht. Es ist unklar, ob die Sängerin zurückgekommen ist oder ob es der letzte Song ihres Konzerts war.

"Ich bin am Boden zerstört"

In dem Social-Media-Beitrag trauerte sie später mit folgenden Worten um ihren Weggefährten: "Ich bin am Boden zerstört. Er hatte die freundlichste Seele, die ich nie vergessen werde. Ich habe so gerne mit ihm gearbeitet. Es war einfach eine Freude, mit ihm auf und neben der Bühne zu sein. Diese tragische Nachricht bricht mir das Herz. Ich sende all meine Liebe und Gebete an seine Familie und seine Angehörigen. Unser Song 'For You' bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung für mich. R.I.P."

Das ehemalige Boyband-Mitglied Liam Payne ist an den Folgen eines Sturzes von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires am Mittwochmorgen im Alter von 31 Jahren gestorben. Wie "TMZ" berichtet, soll kurz zuvor ein Hotelangestellter einen Notruf abgesetzt haben. Das Personal sei besorgt gewesen wegen seines Drogen- und Alkoholkonsums und weil er seit mehreren Tagen keinen Zugang zu seinem Zimmer gestattet haben soll.