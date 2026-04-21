Drake enthüllt das Erscheinungsdatum seines neunten Albums "Iceman" auf ungewöhnliche Weise. Passend zum Titel befindet es sich derzeit in Eisblöcken, die in der Innenstadt von Toronto langsam schmelzen werden.

Drake (39) sorgt mit einer ungewöhnlichen Promo-Aktion für Aufsehen: Der kanadische Rapper hat das Erscheinungsdatum seines kommenden Albums "Iceman" in Eis versteckt. Auf Instagram veröffentlichte er eine Fotoreihe, die einen Stapel von Eisblöcken zeigt. Auf weiteren Aufnahmen ist er selbst beim Aufbau zu sehen. In einer Nachricht zum Beitrag verriet Drake, dass sich das Erscheinungsdatum im Eis befinde, und gab den Ort der Installation preis. Das Eis wurde demnach zur Bond Street 81 in seiner Heimatstadt Toronto gebracht.

Nicht die erste eisige Aktion Der Eis-Stapel ist nur eine von vielen Aktionen der Kampagne, mit der Drake sein neues Album ankündigt. Im Juli machte ein Livestream mit dem Titel "Iceman Episode 1" den Anfang, in dem Drake Eis herstellte und den neuen Song "What Did I Miss?" präsentierte. In weiteren Folgen enthüllte er die Single "Which One" mit Central Cee sowie "Dog House" mit Features von Julia Wolf und Yeat.

In der vergangenen Woche ließ er dann zwei Sitzplätze in der Scotiabank Arena bei einem NBA-Spiel der Toronto Raptors gegen die Brooklyn Nets einfrieren. Die Heimmannschaft veröffentlichte auf Social Media einen entsprechenden Clip.

Auch ein Vorfall in Toronto sorgte für Spekulationen rund um das Album. Laut "Rolling Stone" veröffentlichte Drake vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story eine Aufnahme, die eine große Rauchwolke über der Stadt zeigte. Der Stadtrat James Pasternak gab wenig später auf Instagram bekannt, dass die Explosion im Downsview Park am 16. April auf einen "vorab genehmigten Filmdreh" zurückzuführen sei.

Am vergangenen Sonntag soll Drake "TMZ" zufolge zudem ein neues Musikvideo mit seinem Sohn Adonis gedreht haben. Das Portal veröffentlichte Fotos vom Set, die den Jungen am Steuer eines Polizeiwagens zeigen.

Erneute Seitenhiebe gegen Kendrick Lamar?

"Iceman" wird das neunte Studioalbum von Drake. Dabei wird erwartet, dass er erneut auf die langjährige Fehde zwischen ihm und Kendrick Lamar (38) eingehen wird. Auch auf seinem 2023 erschienenen Album "For All The Dogs" hatte Drake wiederholt gegen Lamar geschossen. Der Streit reicht bereits über zehn Jahre zurück.