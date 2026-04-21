Drake enthüllt das Erscheinungsdatum seines neunten Albums "Iceman" auf ungewöhnliche Weise. Passend zum Titel befindet es sich derzeit in Eisblöcken, die in der Innenstadt von Toronto langsam schmelzen werden.
Drake (39) sorgt mit einer ungewöhnlichen Promo-Aktion für Aufsehen: Der kanadische Rapper hat das Erscheinungsdatum seines kommenden Albums "Iceman" in Eis versteckt. Auf Instagram veröffentlichte er eine Fotoreihe, die einen Stapel von Eisblöcken zeigt. Auf weiteren Aufnahmen ist er selbst beim Aufbau zu sehen. In einer Nachricht zum Beitrag verriet Drake, dass sich das Erscheinungsdatum im Eis befinde, und gab den Ort der Installation preis. Das Eis wurde demnach zur Bond Street 81 in seiner Heimatstadt Toronto gebracht.