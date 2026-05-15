Iceman, Habibti und Maid of Honour: Drake veröffentlicht drei neue Alben gleichzeitig

Nach zwei Jahren Pause meldet sich Drake mit einem Knall zurück: Der Rapper hat in der Nacht auf Freitag gleich drei Studioalben auf einmal herausgebracht - "Iceman", "Habibti" und "Maid of Honour".
Überraschung für alle Drake-Fans: Der Musiker hat in der Nacht auf Freitag kurzerhand gleich drei Studioalben auf einmal veröffentlicht. "Iceman", "Habibti" und "Maid of Honour" mit insgesamt 43 Songs erschienen alle zeitgleich. Zuletzt hatte Drake (39) 2023 mit "For All the Dogs" ein Soloalbum veröffentlicht.