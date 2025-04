Vorfall in Lokal in Stuttgart-Wangen 42-Jähriger prellt Zeche und will flüchten – Passant schreitet ein

Weil ein 42-Jähriger die Zeche prellen wollte, flüchtete und schließlich mit einem Messer drohte, ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz in einer Stuttgarter Gaststätte gekommen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.