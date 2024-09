1 Die Polizei nahm den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 27-Jähriger beleidigt bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE von Ulm nach Stuttgart das Zugpersonal. Später stellt sich heraus, dass der Mann sich zudem vor einem 15-Jährigen entblößt haben soll. Die Polizei ermittelt.











Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten durch einen 27 Jahre alten Mann ist es am Dienstagabend in einem Zug aus Ulm in Richtung Stuttgart sowie am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen.