ICE von Stuttgart nach Augsburg: Fahrscheinkontrolle entlarvt Kofferdiebe - Festnahme

1 Ein fehlendes Ticket hat zwei Kofferdiebe auffliegen lassen (Symbolfoto). Foto: imago/Olaf Wagner/imago stock&people

Ein 26-Jähriger stiehlt am Mittwoch in einem ICE von Stuttgart nach Augsburg einen Koffer. Beamte erwischen ihn wegen eines fehlenden Fahrscheins.











Ein fehlender Fahrschein hat am Mittwoch in Augsburg einen Kofferdieb auffliegen lassen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-jähriger Mann mit einem 25-jährigen Begleiter im ICE von Stuttgart nach Augsburg unterwegs. Bei einer Fahrscheinkontrolle konnten die beiden Männer keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Der Zugbegleiter zog die Bundespolizei in Augsburg hinzu.