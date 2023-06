1 Die Zeit läuft: Projektchef Olaf Drescher steht unter der Uhr, die anzeigt, wie viel Zeit noch bis zur Eröffnung der neuen Strecke nach Ulm bleibt. Foto: Lichtgut//Ferdinando Iannone

Am 11. Dezember, in genau 100 Tagen, nimmt die Bahn die neue Strecke zwischen Wendlingen und Ulm in Betrieb. Dann sparen Fahrgäste 15 Minuten. Projektchef Olaf Drescher zieht im Interview Bilanz der Arbeiten.









Seit mehr als zehn Jahren baut die Bahn an der neuen Strecke zwischen Wendlingen und Ulm. Am 11. Dezember, in genau 100 Tagen, soll sie in Betrieb gehen. Projektchef Olaf Drescher plädiert dafür, bei Projekten dieser Größenordnung die Planungen vor Baubeginn deutlich zu intensivieren, um Kostenüberschreitungen und geplatzte Terminpläne zu vermeiden.