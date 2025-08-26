ICE-Strecke Augsburg-Ulm: Bundestag steht kurz vor Entscheidung

Seit Jahren wird die neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm geplant. Nun soll das Projekt in den Bundestag.
Nach jahrelangen Vorarbeiten für einen Neubau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg könnte der Bundestag das Milliardenprojekt in den nächsten Monaten in die Wege leiten. „Die parlamentarische Befassung ist unserer Kenntnis nach für Herbst 2025 geplant“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Allerdings wäre auch nach einer Freigabe durch den Bundestag noch unklar, wann die Arbeiten starten, wie lange der Bau dauert und wie teuer das Projekt wird.