ICE nach Stuttgart: Ungültiges Bahnticket – Senior attackiert Zugpersonal

may 15.07.2024 - 15:22 Uhr

1 Ein Senior soll eine Zugbegleiterin in einem ICE, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, attackiert haben. (Symbolbild). Foto: imago//Arnulf Hettrich

Als ein 69-Jähriger kein gültiges Zugticket vorweisen kann, wird er in einem Zug nach Stuttgart handgreiflich und stößt eine Mitarbeiterin der Bahn.











Ein 69-Jähriger soll am Sonntag eine 25-Jährige Zugbegleiterin in einem Fernzug auf der Fahrt nach Stuttgart attackiert haben. Der Senior hatte auf der Fahrt von München in Richtung Stuttgart bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge ein ungültiges Zugticket dabei, wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte. Als er kein erforderliches Ticket vorzeigen konnte, soll es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen ihm und der Zugbegleiterin gekommen sein.