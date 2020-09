Aktuelle Daten zur Pandemie Corona-Infektionszahlen in Stuttgart weiter hoch

In Stuttgart stecken sich derzeit doppelt so viele Menschen mit dem Coronavirus an wie im Rest von Baden-Württemberg. Deutschlandweit kommen pro Woche derzeit mehr als 10.000 erkannte Infektionen dazu. Hier geht es zu den aktuellen Daten.