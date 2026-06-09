IC in Böblingen evakuiert: Ammoniakhaltige Flüssigkeit im Zug – Polizei und Feuerwehr am Bahnhof im Einsatz

Am Bahnhof in Böblingen läuft derzeit ein gemeinsamer Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Das teilte ein Pressesprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Grund ist nach Angaben der Polizei eine Flüssigkeit, die in einem Intercity ausgetreten ist. „Es werden gefahrenerforschende Maßnahmen, also die Aufklärung, um was es sich bei der Flüssigkeit handelt, durchgeführt. Je nachdem, was dabei herauskommt, werden weitere Maßnahmen getroffen.“

Die Pressestelle der Deutschen Bahn bestätigte, dass der IC 2381 von Stuttgart nach Singen die Fahrt am Bahnhof Böblingen gegen 17.40 Uhr beenden musste. Es sei eine behördliche Anordnung, dass der Zug dort nicht weiterfahren dürfe, so der Pressesprecher der Bahn. Reisende haben am Bahnhof Böblingen die Möglichkeit, auf andere Züge umzusteigen. Weitere Züge seien von dem Einsatz nicht betroffen. Insgesamt waren rund 130 Menschen in dem IC.

Zwei Reisende leicht verletzt

Gianluca Biela, Pressesprecher der Stadt Böblingen, ist ebenfalls vor Ort am Bahnhof. Laut dem Pressesprecher handelt es sich bei der Flüssigkeit inzwischen offiziell um einen ammoniakhaltigen Stoff, also eine Flüssigkeit, die Ammoniak enthält. Entdeckt wurde die Flüssigkeit in einem Mülleimer im letzten Wagen des IC, im Oberdeck des Zuges.

Zwei Reisende wurden leicht verletzt. Sie wurden zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt. Dabei war zunächst unklar, ob ein Krankenhausaufenthalt notwendig sein würde. Inzwischen steht fest, dass die beiden nur kurzzeitig betroffen waren, vom Rettungsdienst untersucht wurden und anschließend wieder gehen konnten.Die Feuerwehr ging mit Schutzanzügen und Atemschutz in den Zug, um den Mülleimer, in dem die Flüssigkeit war, auszubauen, anschließend Messungen vorzunehmen und den Zug zu belüften.