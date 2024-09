Das israelische Militär habe Ibrahim Akil bei einem Angriff in Libanons Hauptstadt Beirut getötet. Auch weitere Mitglieder der Hisbollah-Elitetruppe Radwan sollen getötet worden sein.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah bei einem Angriff in Libanons Hauptstadt Beirut getötet. Ibrahim Akil sei tot, teilte Armeesprecher Daniel Hagari mit.

Demnach wurden bei dem Angriff noch weitere Mitglieder der Hisbollah-Elitetruppe Radwan getötet. Details dazu nannte Hagari nicht. Die Hisbollah äußerte sich dazu zunächst nicht.

Ibrahim Akil gehört zu Hisbollah-Gründungsmitgliedern

Ibrahim Akil gehört zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah und wirkte insbesondere im militärischen Flügel der schiitischen Organisation. Medienberichten zufolge war er der Militärkommandeur der Hisbollah und damit der Nachfolger des am 30. August ebenfalls von Israel getöteten Fuad Schukr.

Die USA hatten ein Kopfgeld in der Höhe von sieben Millionen Dollar (6,27 Millionen Euro) auf Akil ausgesetzt. Bereits Anfang der 90er-Jahre hatte Israel versucht, Akil auszuschalten.

Bei dem Angriff in dem dicht besiedelten Vorort der Hauptstadt kamen nach libanesischen Angaben mehrere Personen ums Leben. Augenzeugen zufolge breitete sich rasch Panik aus, viele Bewohner brachen fluchtartig auf. Auf Videos in sozialen Medien waren verheerende Szenen in dem südlichen Vorort Beiruts zu sehen, mit mehreren zerstörten Autos und beschädigten Häuserfassaden. Das Gebiet gilt als Hochburg der Hisbollah.

Sorge vor großem Krieg besteht seit Monaten

Ohnehin besteht im Libanon schon seit Monaten die Sorge vor einem großen Krieg. Der libanesische Zivilschutz meldete, dass mindestens zwei Gebäude infolge des Angriffs einstürzten. Die Mitarbeiter suchten nach Verschütteten.

Bereits Ende Juli hatte Israels Armee mit Schukr einen hochrangigen Militärkommandeur getötet. Knapp einen Monat später reagierte die Hisbollah mit einem Vergeltungsangriff. Nach den koordinierten Explosionen Hunderter Pager und Handfunkgeräte dürfte die heutige Attacke die Hisbollah weiter unter Druck setzen.

Die Hisbollah (Partei Gottes) entstand 1982 mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israelische Invasion im Libanon. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch mit Gewalt gegen Israel. Verheerende Anschläge und Entführungen während der Zeit gehen auf das Konto der Hisbollah.