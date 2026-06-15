IBMer in Ehningen: „Der Mainframe lebt besser als je zuvor“

Vor rund 500 ehemaligen IBM-Mitarbeitern zeigte der IT-Konzern, wohin für ihn die Zukunft geht. Und auch die Vergangenheit hat jetzt einen Platz.

Die Hütte in Ehningen war voll. So voll, dass es in der hintersten Reihe für die ehemaligen IBMer schon gar keine Sitzplätze mehr gab. Das Format „Meet IBMer“, das Initiator Volker Straßburg am vergangenen Freitag als ehemaliger Vorsitzender des IBM Klubs einmal mehr auf die Beine stellte, entfaltet immer größere Magnetwirkung. „Wir mussten die Zahl der Teilnehmer eingrenzen“, sagt er.

Während man das Treffen in den Vorjahren in der Sindelfinger Stadthalle ausrichtete, konnte er in diesem Jahr erstmals nach Ehningen in den im November eröffneten Technology Campus laden. Straßburg: „Die Neugier auf das neue Gebäude war groß.“ Deshalb referierte IBM-Managerin Vesna Maric, die den Bereich Speicherlösungen verantwortet, auch ausführlich über die neuen heiligen Ehninger Hallen.

Sieben Fußballfelder Büros

Auf dem 6,9 Hektar großen Grundstück sind 4,2 Hektar Bürofläche entstanden, was umgerechnet fast sieben Fußballfeldern entspricht. Noch werden die Quadratmeter nicht alle voll ausgenutzt, sagt Maric. Was mit den verbleibenden Flächen geschehen könne, ließ Maric am Freitag offen. Gleichwohl sei man jetzt sehr froh, die neue Nähe zwischen Forschung, Vertrieb, Consulting und Management nutzen zu können.

In der neuen Deutschland-Zentrale auf dem Technologiecampus in Ehningen arbeiten rund 3.500 Mitarbeiter. Etwa 1.300 davon unterstehen David Faller, Geschäftsführer der deutschen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Als er rund eine Stunde von den aktuellen Entwicklungen sprach, lauschten ihm die Zuhörer gebannt.

Meet IBMer: Der IT-Konzern lud seine Ehemaligen ein - und die kamen in Scharen. Foto: Stefanie Schlecht

„Herr Faller verstand es, ein so komplexes Thema wie Quantentechnologie durchaus anschaulich darzustellen, sodass selbst Ex-IBMer, die schon Jahrzehnte aus dem Business raus sind, fast andachtsvoll den Ausführungen lauschten“, sagt Initiator Straßburg. Tatsächlich ist Ehningen neben dem IBM-Forschungsstandort in Poughkepsie im US-Bundesstaat New York das zweite große Quantenrechenzentrum des Konzerns.

Bis 2029 soll Quantencomputer praxistauglich sein

Faller zeigte die vier potenziellen Ebenen der Anwendung des Quantencomputers auf: Hamilton Simulation, Optimierung, maschinelles Lernen sowie partielle Differenzialgleichungen. „In all diesen Bereichen kommen herkömmliche Supercomputer irgendwann an ihre Grenzen“, sagte er. Durch seine Fähigkeit, mehrere hochkomplexe Operationen gleichzeitig ausführen zu können, sei der Quantencomputer hier theoretisch haushoch überlegen.

Die Betonung liegt aber auf theoretisch, denn noch gibt es keine reale Anwendbarkeit der Wundermaschine in der wirtschaftlichen Praxis. „Doch unser erklärtes Ziel ist es, bis 2029 den ersten fehlertoleranten Quantencomputer auf den Markt zu bringen.“ Eine Zielsetzung, von der Faller überzeugt ist, sie auch einhalten zu können. Er lieferte sogar schon reale Felder mit, auf denen IBM schon jetzt mit Unternehmen kooperiere.

„Viele lauschten andachtsvoll den Ausführungen“ Volker Straßburg, Initiator des IBM-Ehemaligen-Treffs

Der Energiekonzern Eon beispielsweise will die Überlegenheit des Quantencomputers nutzen, um die optimale Ausstattung einer Ladeinfrastruktur zu berechnen. Bosch sucht nach den optimalen Materialien für den Batteriespeicher der Zukunft oder der Pharmakonzern Moderna nach einem wirksamen mRNA-Impfstoff. Bei diesen technologischen Sprünge gebe es auch Risiken, etwa bei der Sicherheit von verschlüsselten Übertragungen - in den falschen Händen würde der Quantencomputer zum Sicherheitsrisiko.

Die Vergangenheit von „Big Blue“, wie IBM immer wieder genannt wird, sollte an diesem Tag nicht außen vor bleiben. Lange Jahre wichtigster Geschäftsbereich für IBM war der Großrechner, intern Mainframe genannt. „Der lebt derzeit sogar besser als je zuvor“, sagt Faller. Die Wachstumsraten in diesem Segment seien groß, und immer mehr Kunden nutzten die Mainframes für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

IBM-Museum: In einem streng geschützten Bereich der Forschungsabteilung haben die Computer-Opas eine neue Heimstatt erhalten. Foto: Stefanie Schlecht

Wer noch weiter in die Vergangenheit abtauchen wollte, dem öffneten die Veranstalter am Ende ein jüngst auf dem Gelände eingerichtetes IBM-Museum. Es durfte vom vormaligen Standort im Forschungslabor auf dem Rauhen Kapf mit nach Ehningen umziehen, was lange nicht klar war. Dort versammeln sich nun Exponate aus früheren IBM-Epochen.

Begonnen von Waagen, Uhren, der Hollerith-Maschine und ersten Großanlagen mit Lochkarten, über den 305 Ramac – den ersten Großrechner mit elektromagnetischer Festplatte – bis zu den Personal Computern der Reihen Aptiva oder Thinkpad. „Ein Großteil der Rechner funktioniert nach wie vor“, sagt Dieter Blascheck, der gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen IBM-Veteranen die Computer-Opas am Leben hält.

Einziger Wermutstropfen: Diese interessante Zeitreise ist für die Öffentlichkeit nicht möglich. Das Museum befindet sich in einem streng geschützten Bereich der Ehninger Forschungsabteilung.