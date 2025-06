IBM kehrt im November zurück: „Ehningen ist das neue Walldorf für die IBM“

1 Neuer Technology Campus der IBM in Ehningen: Verziehen sich die dunklen Wolken? Foto: Stefanie Schlecht

Nach Jahren des Stillstands und eines spektakulären Notumzugs kehrt IBM an ihren alten Standort in Ehningen zurück: Am 18. November soll der neue Tech-Campus eröffnet werden.











IBM will Mitte November dieses Jahres seinen neuen Technologie-Campus in Ehningen einweihen. Das kündigte IBM-Deutschlandchef Wolfgang Wendt jüngst auf einem Treffen ehemaliger IBM-Mitarbeiter in der Sindelfinger Stadthalle an. Er ließ damit eine lang erwartete Katze aus dem Sack: Nach Jahren der Ungewissheit steht jetzt ein Termin für die Rückkehr an den einstigen Hauptsitz im Kreis Böblingen. Das neue Hauptquartier aus der Feder der Architekten von Kadawittfeld entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zur alten IBM-Zentrale in Ehningen, deren Zukunft weiter ungewiss bleibt.