Ibiza und Mallorca melden „Land unter“

Sintflutartige Regenfälle haben auf Ibiza und Mallorca zu massiven Überschwemmungen geführt – ein Airport und zahlreiche Straßen stehen unter Wasser.
Starke Regenfälle und Gewitter suchen aktuell die Balearen und die Region Valencia auf dem spanischen Festland heim. Besonders betroffen sind die Inseln Ibiza und Formentera, für die der spanische Wetterdienst Aemet die höchste Warnstufe ausgerufen hat. Es bestehe „extreme Gefahr“ durch mögliche Überschwemmungen und plötzliche Sturzfluten wegen „sintflutartiger Regenfälle“.