Legenden-Dschungelcamp: Wer ist raus? (Folge 10)

Im RTL-Dschungel fliegen seit Mitte August wieder die Fetzen. In der Sommerstaffel „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ sind 13 Promis erneut ins Camp gezogen. Wer flog in der aktuellen Folge raus? Was ist darin passiert? Wer ist noch dabei?

Seit Mitte August heißt es wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ – denn das RTL-Dschungelcamp ist gestartet. Die neue Staffel läuft in diesem Jahr im Sommer und ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Die Sendung ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die 13 „Legenden“, wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.

Aber wer von ihnen musste die Show mit dem Titel „Ich bin ein Star holt mich hier raus - Showdown der Dschungel-Legenden“ bereits verlassen? Was ist in der aktuellen Folge passiert? Und, welche Stars kämpfen derzeit noch um das Preisgeld von 100.000 Euro?

Dschungelcamp 2024: Wer ist raus? (Folge 10)

Im Dschungel liegen die Nerven blank - und das seit dem ersten Tag. In der an diesem Sonntag, 25. August, auf RTL ausgestrahlten zehnten Folge musste aber immerhin kein Teilnehmer und auch keine Teilnehmerin gehen. Es war bereits der zweite Tag ohne "Abgang". Das wird sich ab an diesem Montag defnitiv ändern: Gigi Birofio oder Giulia Siegel - einer von beiden fliegt sicher raus.

Dschungelcamp 2024: Was passierte in der aktuellen Folge? (Folge 10)

Am Vortag gab es eine Nullnummer - nun haben fünf Dschungelcamper bei einer Prüfung mit Ekelgerichten in der RTL-Sommershow sechs Sterne geholt. Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) trank in der zehnten Folge von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ auf RTL+ in beeindruckendem Tempo einen viertel Liter Kuh-Urin, Schauspieler Eric Stehfest (35) schreckte vor einem Kudu-Hirn nicht zurück und auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (46) aß tapfer die fermentiere Melone mariniert in Stinktofu und Kotzfruchtsaft auf, die ihr vorgesetzt wurde.

Trotz des stattlichen Ergebnisses - für jede verdrückte Delikatesse gab es zwei Sterne - war die Stimmung alles andere als gut: Schauspielerin und Model Giulia Siegel (49) und Reality-Star Gigi Birofio (25) schafften ihre Gerichte nicht rechtzeitig aufzuessen. Birofio bekam eine Vogelspinne in Gelatine aufgetischt, die bis auf „einen Zeh“ (Zitat Birofio) herunter zwang. Giulia Siegel musste ein Spießbockherz essen, dass ihr aber zu trocken war. Als Strafe muss nun einer beiden als Nächstes den Dschungel verlassen - wer das sein wird, erfahren die Stars in der nächsten Folge.

Die Prüfung war aber nicht die einzige Herausforderung, bei der die Dschungel-Legenden sich beweisen mussten. Thorsten Legat und „Der Bachelor“-Teilnehmerin Georgina Fleur wurden auf Schatzsuche geschickt, bei der es zu mehreren Fragen ein richtiges Bild zuzuordnen galt. Vor dem Bilderquiz sagte Fleur, dass sie manchmal „Wer wird Millionär?“ schaue und dort immer die Antwort wisse - meistens, wie die Kandidatin sagte. Bei der Frage „Wo geht die Sonne auf?“ gab es bereits die ersten Unsicherheiten.

Nicht richtig lagen die beiden Schatzsucher bei der Frage, welchen Roman John Ronald Reuel Tolkien geschrieben hat (Die Antwort: „Der Herr der Ringe“). Und auch wussten sie nicht, welches Hochzeitsjubiläum man nach 30 Jahren Ehe feiert - Legat ist eigenen Angaben zufolge 28 Jahre verheiratet, vermochte aber nicht zu sagen, welches Jubiläum er vor drei Jahren mit seiner Frau feierte (Legat: Bronze) und welches er bald mit seiner Frau vermeintlich feiern wird. Die goldene Hochzeit, wie Fleur mutmaßte, ist es jedenfalls nicht. Trotz dieser beiden Wissenslücken schaffte das Duo genug Fragen richtig zu beantworten und konnte die Truhe mit nach Hause nehmen. Da die gesamte Gruppe anschließend noch richtig riet, wie viele Ecken ein Stoppschild hat, gab es für die ausgehungerten Stars drei Muffins, die sie sich teilen konnten.

Sauer ging es aber auch wieder zu: Zwischen Georgina Fleur, Giulia Siegel und Reality-Darstellerin Elena Miras (32) knallte es wegen Miras Kochkünsten. Diese hatte Reis zubereitet, der den anderen beiden gar nicht schmeckte. Das wiederum schmeckte Miras gar nicht und es kam zum offenen Schlagabtausch. Fleur regte sich so sehr auf, dass eine ihrer Beleidigungen gepiept werden musste. Ob der Streit Giulia Siegel nun vielleicht zum Verhängnis wird, bleibt bis zur nächsten Folge offen. Unklar ist, wie die Entscheidung getroffen wird, ob Siegel oder Birofio gehen muss.

Dschungelcamp 2024: Wer ist schon raus?

Keine Chance mehr auf die Dschungelkrone haben folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Folge 1: Niemand musste die Show verlassen

Folge 2: David Ortega (Staffel 10, 2016)

Folge 3: Niemand musste die Show verlassen

Folge 4: Niemand musste die Show verlassen

Folge 5: niemand musste die Show verlassen

Folge 6: niemand musste die Show verlassen

Folge 7: Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017) verließ die Show freiwillig

Folge 8: Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Folge 9: niemand musste die Show verlassen

Folge 10: niemand musste die Show verlassen

Neben Rackwitz ist auch David Ortega nicht mehr im Dschungelcamp. Der einstige „Köln 50667“-Darsteller wurde schon in der zweiten Folge rausgewählt. Es war das erste Mal in der Geschichte von „Ich bin ein Star“, in der die Teilnehmer selbst entschieden, wer das Camp verlassen muss. Mit sieben von elf Stimmen fiel die geheime Wahl klar auf den 38 Jahre alten Bartträger. Zuvor war Ortega bereits am ersten Tag ausgerastet, am darauffolgenden spitzten sich die Streitereien dann weiter zu. Auch Winfried Glatzeder ist schon raus. Er hätte das Preisgeld gerne gewonnen, sagt er bei seinem Abgang.

Dschungelcamp 2024: Welche Stars sind dabei?

Die 13 Promis, die in den Dschungel gehen, dürften dem ein oder anderen bereits bekannt sein – schließlich haben sie sich schon einmal auf das Abenteuer Dschungel eingelassen:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016) – raus in Folge 2

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Dschungelcamp 2024: Wann laufen die Folgen von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“?

Eine Übersicht der Sendetermine bei RTL ist folgende:

Folge 1: Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 17. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Sonntag, 18. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Montag, 19. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 20. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Mittwoch, 21. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Donnerstag, 22. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Freitag, 23. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Samstag, 24. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: Sonntag, 25. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11: Montag, 26. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 12: Dientag, 27. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 13: Mittwoch, 28. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 14: Donnerstag, 29. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 15: Freitag, 30. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 16: Samstag, 31. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 17: Sonntag, 1. September 2024, 20.15 Uhr, RTL

Neu ist in diesem Sommer, dass man sich die neuen Dschungel-Episoden, die schon abgedreht sind, auch bereits immer einen Tag früher ansehen kann – und zwar beim kostenpflichtigen Streamingdienst von RTL, RTL+.

Heißt also auch: hier ist das Dschungelcamp schon am 15. August gestartet. Eine Wiederholung der Folgen im TV wird es nicht geben, auf RTL+ kann man allerdings alle Episoden nachschauen.

Dschungelcamp 2024: Wer moderiert „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“?

Zwar ist die Sommer-Staffel neu, die Moderatoren bleiben allerdings gleich. Wie schon seit Staffel 1 wird Sonja Zietlow (56) auch die Sonderausgabe moderieren. Seit 2023 wird sie dabei von Jan Köppen (41) unterstützt, so auch bei der Legenden-Staffel.

Sonja Zietlow und Jan Köppen Foto: RTL+/Pascal Bünning

Dschungelcamp 2024: Wo wird „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ gedreht?

Das Dschungelcamp kehrt für das Sommerspecial 2024 wieder in den Kruger-Nationalpark in Südafrika zurück. Die reguläre Ausgabe der Show wird im australischen Dschungel gedreht. In Südafrika wurde das Dschungelcamp allerdings bereits 2022 aufgrund der Corona-Pandemie gefilmt.

Dschungelcamp 2024: Was ist mit „Die legendäre Stunde danach“?

Wie in den „normalen“ Dschungelcamp-Staffeln können sich Fans nach den Folgen auf Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (54) freuen. Die werden im Live-Talk bei „Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach“ über die Geschehnisse im südafrikanischen Busch sprechen.

Doch nicht nur das, auch die aktuellen Legenden-Camper werden zu Wort kommen. „Nur bei ‚Die legendäre Stunde danach’ gibt es ofenwarm die ersten Reaktionen der Legenden auf die Geschehnisse in Südafrika“, so heißt es in der Pressemitteilung von RTL.