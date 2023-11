IBA verliert Hauptsponsor: Baufirma will Stadt Stuttgart wachrütteln

Baufirma will Stadt Stuttgart wachrütteln

1 Für Zwischennutzungen wurde das Dach des Züblin-Parkhauses schon einmal umfunktioniert. Aber wie geht es weiter? Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Völlig überraschend kündigt das Stuttgarter Bauunternehmen Wolff & Müller seinen Sponsorenvertrag für die Internationale Bauausstellung (IBA’27) – und kritisiert die Stadt Stuttgart massiv.











Die Internationale Bauausstellung (IBA’27) in Stuttgart verliert einen ihrer Hauptsponsoren. Das Stuttgarter Bauunternehmen Wolff & Müller erklärte nun seinen Rückzug. Das in Stuttgart beheimatete Unternehmen war im April 2021 nach eigenen Angaben der erste Hauptförderer der Veranstaltung aus der Wirtschaft. Man will zum Jahresende aus der Förderung aussteigen.