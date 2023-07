1 Im Vaihinger Teilort Kleinglattbach wohnen 4600 Menschen, mit Reservoir würden es rund 1100 mehr Foto: Werner Kuhnle

Gartenschau und IBA-Projekt zur gleichen Zeit? Wohl nicht: Das Ansinnen einer Initiative, das große klimaneutrale Wohnquartier Reservoir in Vaihingen-Kleinglattbach per Bürgerentscheid doch noch aufs Gleis zu bringen, scheitert erneut.









Vaihingen/Enz - „Ich hab’s wirklich satt. Am meisten tut mir weh, wenn es so dargestellt wird, als würden Teile des Gemeinderates sich nicht für den Bürgerwillen interessieren“, schalt der Vaihinger Freie-Wähler-Chef Eberhard Zucker am Donnerstagabend zu vorgerückter Stunde. „Wir haben alle ein Gelöbnis abgelegt und müssen den Blick auf die Gesamtstadt legen, nicht auf Einzelinteressen.“