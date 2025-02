IBA-Projekt Kernen: Grundstein fürs Urbane Dorf gelegt: „Das wird ein Leuchtturmprojekt“

1 Der erste Bau des Kernener IBA-Projektes nimmt Gestalt an. Foto: /Julian Rettig

Nicole Razavi, Baden-Württembergs Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, hilft mit bei der Grundsteinlegung für den ersten Part des IBA-Projekts Hangweide. Bis Ende 2027 sollen dort Wohnungen für bis zu 1500 Menschen entstehen.











Ministerielle Unterstützung bei der ersten Grundsteinlegung im künftigen Urbanen Dorf: Nicole Razavi, die Landesministerin für Entwicklung und Wohnen, hat zusammen mit IBA-Intendant Andreas Hofer mit Hand angelegt beim symbolischen Grundstein des ersten Wohnprojektes für das IBA-Projekt Hangweide in Kernen. In einem Baurohr versenkt wurden – verpackt in einem Metallbehälter – zwei aktuelle Tageszeitungen. Dort, wo die Diakonie Stetten einst rund 70 Jahre lang Menschen mit Behinderung in einer dorfähnlichen Wohnstruktur betreut hat, weichen die inzwischen aufgegebenen Gebäude einem durchmischten, inklusiven Quartier, das mit neuen Formen des Zusammenlebens auch an die Historie des Ortes anknüpft, betonte dabei die Ministerin.